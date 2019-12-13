Владимир Зеленский: Отдайте нам Донбасс. Обещаю, никакой резни там не будет, потому что мы демократы
Президент Украины продолжает делать абсурдные заявления, предлагая изменить Минские соглашения…
Увы, президент Украины Владимир Зеленский пошёл на поводу у своей команды и украинских националистов и начал озвучивать совершенно абсурдные вещи, которые свидетельствуют о том, что никакого окончания войны на Донбассе не будет.
От заявлений о мире глава Украины постепенно перешёл к заявлениям о полной сдаче Донецка и Луганска на милость украинских властей. Взамен он обещает жителям Донбасса не устраивать на их территориях резни и предлагает им поверить ему на слово, ведь его власть является демократической, сообщает РИА Новости.
«Мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины. Никакой резни. Мы другая власть, для нас главное — человеческие жизни. Поэтому я не вижу никаких таких заключений», — заявил Зеленский в эфире телеканала «1+1», отвечая на слова Путина о возможном повторении Сребреницы в Донецке и Луганске.
При этом никаких реальных шагов для того, чтобы вернуть Донецк и Луганск в состав Украины украинский лидер предпринимать не собирается. Несмотря на всю свою «свободу» и «демократию», он ничего не говорит об амнистии участникам вооружённого конфликта, а так же не проявляет желания менять Конституцию Украины, закрепив в ней особый статус Донбасса.
Более того, Зеленский открыто заговорил о том, что Минские соглашения необходимо пересмотреть, поскольку украинским военным сначала надо передать контроль над границей с Россией, а уже только потом проводить выборы на Донбассе.
Всё это свидетельствует, что никакого мира на востоке Украины установить не удастся и вооружённый конфликт будет окончательно заморожен.