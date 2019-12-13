Владимир Зеленский: Отдайте нам Донбасс. Обещаю, никакой резни там не будет, потому что мы демократы

Увы, президент Украины Владимир Зеленский пошёл на поводу у своей команды и украинских националистов и начал озвучивать совершенно абсурдные вещи, которые свидетельствуют о том, что никакого окончания войны на Донбассе не будет.

От заявлений о мире глава Украины постепенно перешёл к заявлениям о полной сдаче Донецка и Луганска на милость украинских властей. Взамен он обещает жителям Донбасса не устраивать на их территориях резни и предлагает им поверить ему на слово, ведь его власть является демократической, сообщает РИА Новости.

«Мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины. Никакой резни. Мы другая власть, для нас главное — человеческие жизни. Поэтому я не вижу никаких таких заключений», — заявил Зеленский в эфире телеканала «1+1», отвечая на слова Путина о возможном повторении Сребреницы в Донецке и Луганске.

При этом никаких реальных шагов для того, чтобы вернуть Донецк и Луганск в состав Украины украинский лидер предпринимать не собирается. Несмотря на всю свою «свободу» и «демократию», он ничего не говорит об амнистии участникам вооружённого конфликта, а так же не проявляет желания менять Конституцию Украины, закрепив в ней особый статус Донбасса.

Более того, Зеленский открыто заговорил о том, что Минские соглашения необходимо пересмотреть, поскольку украинским военным сначала надо передать контроль над границей с Россией, а уже только потом проводить выборы на Донбассе.

Всё это свидетельствует, что никакого мира на востоке Украины установить не удастся и вооружённый конфликт будет окончательно заморожен.

Русская линия