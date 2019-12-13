Василий Эвстафиу: Вы правда считаете, что Предстоятели и Соборы Поместных Церквей, не признающие украинских раскольников, действуют «от лукавого»?

Известный греческий богослов Василий Эвстафиу написал открытое письмо Священному Синоду Элладской Православной Церкви, в котором раскритиковал последнее заявление Синода по «украинскому вопросу». Полный текст письма опубликован на сайте «Ромфея», сообщает СПЖ.

В частности, комментируя первый абзац заключения Синода, в котором сказано, что «Элладская церковь свободно и неспешно в рамках своей соборности решила принять провозглашённую Вселенским Патриархатом автокефалию Украинской церкви», Василий Эвстафиу пишет:

«Когда после заседания Архиерейского Собора, как широко известно, не менее трёх епископов засвидетельствовали о том, что голосование не проводилось и не объявлялось какого-либо решения в ходе заседания, а вместо этого решения был издан пресс-релиз, то больше ничего не может гарантировать, что мы находимся в рамках соборности».

Он подчеркивает, что «в случае Митрополита Пирейского Серафима произошло замалчивание и перекручивание чётко и полностью обоснованного свято-каноническими доводами возражения против автокефалии на данный момент».

Кроме того, Василий Эвстафиу обратил внимание Синода, что «в пресс-релизе не было написано о принятии провозглашённой Вселенским Патриархатом автокефалии Украинской церкви, а лишь признавалось „каноническое право Вселенского Патриархата на предоставление автокефалии“ и одновременно „привилегия Предстоятеля Элладской Церкви далее заниматься вопросом признания Церкви Украины“».

Греческий богослов подчеркнул, что «впоследствии Предстоятель Элладской Церкви, используя эту привилегию, на практике осуществил признание пятнадцатого предстоятеля, отправив ему официальное поздравительное письмо».

По мнению Василия Эвстафиу, данное противоречие в коммюнике Синода от 11 декабря указывает на то, что такие формулировки, как «свободно и неспешно в рамках своей соборности Элладская Церковь решила принять провозглашённую Вселенским Патриархатом автокефалию Украинской церкви» и «конкретное решение полностью основано на канонической и церковной традиции» — не вполне убедительны.

Он особо подчеркивает, что Архиерейский Собор признал «каноническое право Вселенского Патриархата на предоставление автокефалии» без всяких оговорок. Однако, говорит богослов, такая позиция «прямо противоречит условиям, которые определены церковной традицией и каноническим правом по этому вопросу, таким как: всеправославный консенсус; просьба канонической Поместной Церкви, которой должна быть предоставлена автокефалия; покаяние раскольников».

Василий Эвстафиу напомнил, что «ничего из этого не произошло», и «поэтому конкретное решение Архиерейского Собора никоим образом не основано «полностью на канонической и церковной традиции».

В подтверждение своей позиции богослов приводит письмо четырёх членов Архиерейского Собора Элладской церкви митрополитов Пирейского Серафима, Китирского Серафима, Коницкого Андрея и Этолийского Космы.

Кроме того, слова Синода в заявлении от 11 декабря о том, что «любое другое противоположное мнение, формулировка и упоминание данного конкретного вопроса несвоевременно, необдуманно и происходит полностью „от лукавого“», указывает «на некоторый своего рода тип олигархического примата и непогрешимость», на которые претендует Синод.

Вместе с тем, несмотря на то, что в коммюнике Синода от 11 декабря говорится об уважении «„религиозных верований“ верующих всех Единославных», Василий Эвстафиу считает, что Синод «пытается демонизировать все противоположные взгляды, чтобы навязать всей пастве свои решения относительно „украинского вопроса“».

В связи с этим, богослов спрашивает митрополитов-членов Синода, «среди которых нет ни одного Иерарха, который во время Архиерейского Собора 12 октября выразил возражения против признания украинской автокефалии» — считают ли они, что все Предстоятели, а также Соборы Поместных Церквей, не признающие «автокефалию» ПЦУ, действуют «несвоевременно, необдуманно и их мнение происходит полностью „от лукавого“?». Ведь именно это утверждается в коммюнике Синода от 11 декабря, говорит Василий Эвстафиу.

Он спрашивает: «О каком „мире всего мира“ вы можете говорить? Ведь если вас беспокоит „мир всего мира“, то ускорьте процессы проведения Всеправославного Собора, вместо того, чтобы пытаться, в отсутствие большинства Архиерейского Собора, оправдать самочинно своё поместное мнение».

Богослов подчёркивает, что «вопрос не в том, какие намерения вами двигали на Архиерейском Соборе 12 октября, а в том, что вы несёте личную ответственность перед Богом».

Более того, Василий Эвстафиу уверен, что обязанность архиереев заключается в том, «чтобы избежать раскола, и, к сожалению, вы совсем не помогли здесь своим односторонним решением, не вникнув в суть проблемы и не спросив остальную часть православного мира, без какой-либо основательной подготовки, о чём свидетельствует поверхностные заключения комиссий».

Богослов спрашивает у синодалов: «Неужели вы не видите за целый год после дарования Томоса и после вашего, двухмесячной давности признания, что разделения не уменьшаются, а увеличиваются?».

Он пишет, что «осуждает коммюнике Синода, как абсолютно неприемлемое и подлежащие отклонению».

Более того, богослов замечает, что синодалы «не внушают нам никакой уверенности в этом вопросе» и «в какой-то момент у нас возникла мысль прекратить поминать всех участников Синода в соответствии со святыми канонами, но мы не будем этого делать ради богопросвещенного старца Ефрема Аризонского».

В частности, Василий Эвстафиу указал, что 26 ноября митрополит Морфский Неофит сообщил, что почивший старец Ефрем Аризонский не благословил прекращать молитву о греческом священноначалии. «Старец Аризоны оставил нам завет, не прекращать ваше поминовение, и поэтому мы с большой настойчивостью продолжим молиться вместе с вами о наших грехах, имея абсолютное доверие к Господу и только к Нему», — заявил богослов.

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