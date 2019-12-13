Росстат заявляет о рекордной за последние 11 лет убыли на российского селения в 2019 году, а правительство продолжает выделять миллионы рублей на аборты…

Вымираем по 500 тысяч в год

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года уже составила 259 тысяч 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики. Но это цифра к концу года ещё возрастёт, сообщает РИА Новости.

Это значит, что по итогам 2019 года она станет самой высокой за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, тогда естественная убыль населения составила 362 тысячи человек.

Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Большая часть рожениц — представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.

Смертность в стране также снижается: число умерших снизилось на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом. Однако, это не спасло ситуацию — русские женщины не хотят рожать детей и продолжают массово делать аборты и «жить для себя».

В правительстве тем временем ежегодно выделяют миллионы рублей на финансирование бесплатных абортов, а сокрушительный провал своей демографической политики объясняют тем, что в детородный возраст сейчас вступают немногочисленные поколения женщин 90-х годов.

Однако, очевидно, что это всего лишь часть проблемы, ведь и ранее естественный прирост в стране наблюдался только благодаря сверхвысоким показателям рождаемости в кавказских регионах, а русские территории продолжали стремительно вымирать. Теперь это вымирание не может покрыть и стремительный рост кавказского населения.

Русская линия