Такое решение было принято в связи с тем, что руководство Святогорского монастыря незаконно вырубило деревья на холме, где расположена могила Александра Пушкина…

7 декабря 2019 года митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил в Святогорском Свято-Успенском монастыре Духовный собор братии, поскольку ранее Архиерейский совет митрополии принял решение об освобождении архимандрита Макария (Швайко) от должности игумена Святогорского монастыря, сообщает сайт Псковской епархии.

В результате обсуждения сложившейся ситуации и голосования братии большинство монахов высказались за назначение исполняющим обязанности игумена насельника обители иеромонаха Василия (Буркова). Архиереи поддержали это решение, и епископ Великолукский и Невельский Сергий утвердил своим указом иеромонаха Василия исполняющим обязанности игумена монастыря.

Соответствующий рапорт направлен митрополитом Тихоном и епископом Сергием на имя Святейшего Патриарха.

Архимандриту Макарию будет предложено избрать либо пребывание в монастыре в качестве насельника, либо приходское служение, либо возглавление одного из небольших монастырей Великолукской епархии на усмотрение епископа Великолукского и Невельского Сергия.

Новому исполняющему обязанности игумена монастыря поручено в кратчайшие сроки погасить все накопившиеся штрафы со стороны властей; в ближайшие сроки вывезти церковный магазин из алтаря и придела Успенского собора, исправить ситуацию, связанную с неисполнением предписаний Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области в 2016 и в 2019 годах; а также приступить к разработке комплексного плана реставрации и реконструкции Святогорского монастыря. Также принято решение о создании попечительского совета Святогорского монастыря.

Комментируя в интервью «Интерфакс» принятые на Духовном соборе решения, митрополит Псковский Тихон сообщил, что при прежнем игумене в Святогорском Свято-Успенском монастыре в поселке Пушкинские Горы Псковской области были произведены незаконные вырубки деревьев на холме, где расположены Успенский собор и могила Александра Пушкина.

Владыка отметил, что два года назад региональный комитет по охране объектов культурного значения предписал руководству Святогорского монастыря Великолукской епархии спилить несколько аварийных деревьев, но тогда никаких действий предпринято не было. «Во время октябрьского урагана, который прошёл по области, эти деревья рухнули», — сказал митрополит Тихон. По его словам, остальные деревья были крепкими, укрепляли склон, на котором возведён храм и расположена могила поэта.

«Но по совершенно непонятным причинам руководством монастыря вопреки предписанию комитета по охране памятников было принято неожиданное решение: без всякого согласования спилено множество здоровых и мощных деревьев, укреплявших холм. В результате оголился, обезобразился весь склон, и возникла опасность оползней. Это стало неожиданностью и для Пушкинского музея-заповедника», — отметил архипастырь.

Теперь новому руководству монастыря придётся экстренно решать не только возникшие проблемы со склоном, но и прочие трудности.

Русская линия