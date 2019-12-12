10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне у него были запланированы переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео. Это стало пятой встречей руководителей внешнеполитических ведомств России и США. Также Лавров был принят президентом Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова в США с госсекретарем Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом носили прагматичный и конструктивный характер. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Обсуждались темы не вот такого глобально-философского плана, а очень конкретные, которые перечислены, по которым уже у нас действуют диалоги: Сирия, Афганистан и так далее. По которым нужно искать так или иначе движение, ну точно не в стороны и не назад, а вперед — это вопросы безопасности, вопросы разоружения, стратегической стабильности и так далее. Поэтому это был очень прагматичный и конструктивный диалог», — сказала она.

На пресс-конференции в российском посольстве глава МИД РФ подтвердил, что ключевым на повестке был вопрос сохранения глобальной стабильности и необходимости продления Договора СНВ-3. По словам министра, Трамп понимает выгоду для американского бизнеса и граждан добрых межгосударственных отношений, но не все в США придерживаются того же мнения, пытаясь «всячески затормозить» нормализацию отношений санкциями или предложением по импичменту.

Со своей стороны президент США также позитивно оценил прошедшую встречу. В своём Twitter он выразил надежду на продолжение диалога, сообщает РБК.

По данным газеты «Коммерсант», во время переговоров американский президент сообщил российскому министру, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией. Как конкретно этого можно добиться, стороны не обсуждали. Впрочем, уточняет газета, Россия и США готовятся объявить об официальном запуске российско-американского Делового консультативного совета (механизм, о создании которого Трамп и Владимир Путин договорились в июле 2018 года).

Факт общения американского лидера с российским министром важен, но пока говорить о позитивных сдвигах в двусторонних отношениях не приходится, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У стран накопилось много вопросов, которые следует обсуждать, отметил в интервью радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Сейчас в США идёт масштабная кампания против администрации Трампа, в этой ситуации любые контакты между США и Россией воспринимаются демократами как возможность для новых обвинений в отношении президента. Но между Россией и США существует достаточно большой круг вопросов, которые требуют обсуждения. Самой актуальной темой, пожалуй, является тема пролонгации договора СНВ-3, потому что он остается последним бастионом системы ядерного сдерживания. Для России важно не только продолжить договор, но и восстановить систему безопасности, которую фактически демонтировали США. Важно вести диалог, потому что он помогает сближению позиций», — уверен эксперт.

Комментируя итоги визита Лаврова в Вашингтон, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT обратил внимание, что Трамп при всём желании не может реализовать курс на улучшение отношений с Москвой.

«Трамп — один из немногих американских политиков, который понимает, что нужно улучшать отношения с Россией. Понятно, что он связан американской элитой, и он реализовать свой намеченный курс не может — ввиду этой внутриполитической борьбы. Эта элита взяла курс на сдерживание России, и в условиях сдерживания диалог необходим», — сказал собеседник RT.

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