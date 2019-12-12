Россия, руководствуясь принципом взаимности, без всякого желания приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве, сообщает газета «Взгляд».

«12 декабря в МИД России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Гезе фон Гайр. Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине «persona non grata», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В связи с этим российская сторона в порядке ответной меры приняла решение объявить персонами нон-грата двух сотрудников посольства ФРГ в России. «Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания», — отметили в ведомстве.

Посол ФРГ в Москве покинул министерство иностранных дел России, не став общаться с журналистами.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства чеченского террориста и боевика Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в центре Берлина.

10 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к Германии с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, но не нашла понимания. Он также заявил, что из России в ближайшее время будут высланы два немецких дипломата. При этом никаких претензий к ним у Кремля нет, и это всего лишь исполнение неписанного правила дипломатических отношений.

Русская линия