После саммита «нормандской четвёрки» в Париже украинские власти решили больше не скрывать, что выполнять подписанные договорённости они не будут…

Президент Украины Владимир Зеленский оказался под серьёзным давлением во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже. Причём он чувствовал это давление, как со стороны внутриполитической оппозиции в лице украинских националистов на Украине, так и со стороны своих союзников в лице президента Франции Макрона и канцлерин Германии Меркель.

Для украинской делегации было важно вернуться из Франции на Украину без какой-либо «зрады», а потому ни на какие серьёзные шаги в сторону мира украинские переговорщики идти не стали. В итоге они вернулись в Киев, как «победители», и утёрли нос оппозиции в лице Порошенко и Тимошенко, заранее обвинявших их в сдаче Донбасса.

В то же время на европейском поле Зеленский серьёзно проиграл, и с этим Киеву придётся что-то делать. Состоявшиеся переговоры показали, что у европейских союзников Украины уже кончается терпение, и они требуют от Киева не просто слов о мире, а конкретных дел. Об этом, как сообщают СМИ, всё время говорила на переговорах Ангела Меркель.

В качестве первой встречи с Зеленским в «нормадском формате» Меркель и Макрон были готовы потерпеть топтание на месте, однако через четыре месяца, когда запланирована очередная встреча, они будут куда более настойчивы.

Видимо, поэтому в Киеве решили заранее подготовиться к этой настойчивости, и представитель Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявил, что «Украина подготовит план изменений в Минские договоренности перед следующей «нормандией». Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел, сообщает УНИАН.

«Мы точно напишем эти предложения (до следующей „нормандской встречи“ — ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны, .. можно сделать до марта», — рассказал Резников. Представитель Украины на переговорах в Минске убеждён, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы «они сработали».

В ответ на это российский представитель на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что слова о возможных изменениях в документе «носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе». «Вновь подчеркну: никаких изменений в Минских договоренностях не будет, и быть не может. Вся работа и контактной группы, и „нормандского формата“ направлена на их выполнение», — сказал он и назвал Минские соглашения нерушимыми.

«Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было чётко подтверждено на недавнем «парижском саммите», — добавил он. По словам Грызлова, заявления о пересмотре «приносят Украине только вред». И с этим утверждением нельзя не согласиться.

В Париже и Берлине пока никак не отреагировали на подобные высказывания украинских представителей, однако заранее понятно, что ни Макрона, ни Меркель отмена или пересмотр Минских соглашений устроить не может. Но такая постановка вопроса даёт Зеленскому возможность в будущем оттянуть или вообще заблокировать переговоры в «нормандском формате».

Русская линия