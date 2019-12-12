Члены Синода Элладской Церкви заявили, что их признание украинских раскольников никак не связано с этнофелитизмом и продиктовано желанием «мира всему миру»…

В своё время власти СССР неизменно заявляли, что они «за мир во всём мире», и при этом желали переделать весь мир под коммунистическую идеологию и продолжали участвовать в многочисленных войнах на территории иностранных государств, противостоя США. Сегодня, к сожалению, словами советских чиновников заговорили представители Фанара, а также Элладской Православной Церкви.

Так, члены постоянного Синода Элладской Православной Церкви на своём последнем заседании не постыдились заявить, что признание украинских раскольников и автокефалии «ПЦУ» с их стороны основано на «церковных канонах» и никак «не связано с этнофелитизмом», а также продиктовано желанием греков «мира всему миру», сообщает СПЖ со ссылкой на «Ромфея».

Таким образом греческие иерархи ответили на критику своего скандального решения о признании раскольников бывшим министром Греции Паносом Камменосом, заявив, что Синод признал автокефалию «ПЦУ» легко и без спешки, на основе церковных канонов, а не из-за националистических движений или других вмешательств в дела Церкви.

Члены Синода подчеркнули, что «наша Святая Церковь полностью и в значительной степени уважает свободу и ответственность каждой личности, права граждан каждой страны и веру последователей всех христианских Православных Церквей и всегда желает „мира всему миру“». «Любая другая точка зрения, формулировка и упоминание данного вопроса несвоевременны, неуместны и полностью основаны на „лукавых намерениях“», — заявили в Синоде.

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