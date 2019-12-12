Русская линия
Сводка новостей от 12 декабря 2019

Святейший Патриарх Кирилл совершил отпевание Юрия Лужкова
Бывший мэр Москвы, благодаря которому удалось восстановить Храм Христа Спасителя, похоронен на Новодевичьем кладбище…

Умер Юрий Лужков12 декабря 2019 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин отпевания бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря на 84-м году жизни в больнице в Мюнхене, сообщает Патриархия.Ru.

Его Святейшеству сослужили секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, столичное духовенство.

Проститься с новопреставленным прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В храме присутствовали члены правительства, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, члены семьи усопшего, представители государственной власти и общественных объединений, деятели культуры, многочисленные москвичи.

Перед началом чина отпевания Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским слово, в котором отметил, что Юрий Лужков был выдающимся государственным деятелем России конца XX — начала XXI века, который сделал очень многое для Церкви и государства.

«Сегодня о Юрии Михайловиче говорят многие и говорят очень хорошо, отмечая его таланты, сверходаренную природу, способность удивительно творчески, активно, последовательно решать все те задачи, которые стояли перед ним как мэром Первопрестольного града, столицы России. Но я хотел бы сказать о Юрии Михайловиче то, что, может быть, мало кто сейчас говорит. Я бы хотел отметить его особые человеческие качества», — сказал Патриарх Кирилл.

«Конечно, находясь в Храме Христа Спасителя, в первую очередь нужно вспомнить, что именно благодаря его инициативе, его настойчивости, его готовности вступать в критические дискуссии с власть имущими был построен этот величественный храм. Не буду говорить вам о многих трудностях, которые предшествовали его строительству. Если бы не настойчивость и мужество нашего мэра, если бы не его горячая убеждённость в правоте дела, которое он хотел осуществить, — восстановить осквернённый и разрушенный храм, то сегодня мы с вами не стояли бы под его величественными сводами», — отметил Предстоятель.

«Помимо решающей роли в воссоздании Храма Христа Спасителя, Юрий Михайлович уделял большое внимание восстановлению, реставрации, строительству храмов. Скажу лишь о некоторых объектах, связанных с восстановлением исторического облика Красной площади, которые стали жемчужинами Москвы: Казанском храме на Красной площади, Иверских воротах и часовне, где ныне пребывает список Иверской иконы Божией Матери. Юрий Михайлович делал всё это не формально, не потому что должен был как мэр что-то делать, — он совершал эти деяния с полным осознанием их важности для духовной и нравственной жизни людей. Нельзя не отметить его особый вклад в создание мемориала в честь Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в строительство храма Георгия Победоносца. Он сам носил имя святого великомученика и потому практически каждый год я имел возможность поздравить его с днем ангела именно там, на Поклонной горе, в храме святого Георгия Победоносца», — отметил Его Святейшество.

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, в последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги, передает РИА Новости. В 14:00 гроб с телом вынесли из храма под колокольный перезвон. Перед выходом выстроилась рота Почётного караула, которая отдала последние почести экс-градоначальнику.

Бывшего мэра похоронили рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

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