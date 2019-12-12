12 декабря 2019 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин отпевания бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря на 84-м году жизни в больнице в Мюнхене, сообщает Патриархия.Ru.

Его Святейшеству сослужили секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, столичное духовенство.

Проститься с новопреставленным прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В храме присутствовали члены правительства, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, члены семьи усопшего, представители государственной власти и общественных объединений, деятели культуры, многочисленные москвичи.

Перед началом чина отпевания Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским слово, в котором отметил, что Юрий Лужков был выдающимся государственным деятелем России конца XX — начала XXI века, который сделал очень многое для Церкви и государства.

«Сегодня о Юрии Михайловиче говорят многие и говорят очень хорошо, отмечая его таланты, сверходаренную природу, способность удивительно творчески, активно, последовательно решать все те задачи, которые стояли перед ним как мэром Первопрестольного града, столицы России. Но я хотел бы сказать о Юрии Михайловиче то, что, может быть, мало кто сейчас говорит. Я бы хотел отметить его особые человеческие качества», — сказал Патриарх Кирилл.

«Конечно, находясь в Храме Христа Спасителя, в первую очередь нужно вспомнить, что именно благодаря его инициативе, его настойчивости, его готовности вступать в критические дискуссии с власть имущими был построен этот величественный храм. Не буду говорить вам о многих трудностях, которые предшествовали его строительству. Если бы не настойчивость и мужество нашего мэра, если бы не его горячая убеждённость в правоте дела, которое он хотел осуществить, — восстановить осквернённый и разрушенный храм, то сегодня мы с вами не стояли бы под его величественными сводами», — отметил Предстоятель.

«Помимо решающей роли в воссоздании Храма Христа Спасителя, Юрий Михайлович уделял большое внимание восстановлению, реставрации, строительству храмов. Скажу лишь о некоторых объектах, связанных с восстановлением исторического облика Красной площади, которые стали жемчужинами Москвы: Казанском храме на Красной площади, Иверских воротах и часовне, где ныне пребывает список Иверской иконы Божией Матери. Юрий Михайлович делал всё это не формально, не потому что должен был как мэр что-то делать, — он совершал эти деяния с полным осознанием их важности для духовной и нравственной жизни людей. Нельзя не отметить его особый вклад в создание мемориала в честь Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в строительство храма Георгия Победоносца. Он сам носил имя святого великомученика и потому практически каждый год я имел возможность поздравить его с днем ангела именно там, на Поклонной горе, в храме святого Георгия Победоносца», — отметил Его Святейшество.

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, в последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги, передает РИА Новости. В 14:00 гроб с телом вынесли из храма под колокольный перезвон. Перед выходом выстроилась рота Почётного караула, которая отдала последние почести экс-градоначальнику.

Бывшего мэра похоронили рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

Русская линия