11 декабря 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Высшего Церковного Совета, открывая которое Предстоятель Русской Православной Церкви вновь коснулся темы кризиса мирового Православия из-за действий Константинопольского Патриархата по признанию украинских раскольников, сообщает Патриархия.Ru.

Подводя итоги уходящего года, Патриарх Кирилл отметил, что «год оказался непростым». «С одной стороны, мы стали свидетелями того, к чему привели нарушения канонических норм, с другой — лицезрели единство иерархов, духовенства, мирян как в нашей Церкви, так и во всем православном мире, хранящих веру и каноническую чистоту Православия».

«Мы видим, как в греческом церковном мире, внутри Александрийской и Элладской Церквей, ярко проявилась оппозиция со стороны архиереев, клириков и мирян, не согласных с попранием канонов. Для этих людей, как и для нас, единство Церквей есть безусловная ценность; они считают недопустимым размен этого единства на симпатии сильных мира сего; они сопереживают и сочувствуют Украинской Православной Церкви, которую поставили под удар антиканонические действия Константинопольского Патриархата», — отметил Патриарх Кирилл.

«Наши молитвы и труды были направлены на поддержку наших братьев на Украине, где милостью Божией давление на верующих канонической Церкви уменьшилось. Декларация о невмешательстве в церковные дела, с которой выступил президент Зеленский, свидетельствует о том, что государственная власть ныне занимает единственно правильную позицию — не вмешиваться в церковные противоречия и не оказывать давление, в том числе на нашу каноническую Церковь», — заявил Его Святейшество.

При этом Предстоятель обратил внимание, что угроза вмешательства в дела Церкви на Украине сохраняется. «Не все в украинской власти готовы в полной мере отказаться от линии, которая была определена бывшим президентом и предполагала такое вмешательство. Но мы видим, как непреклонно стоят на своих позициях чада нашей Церкви. Их стойкость и достоинство тем более очевидны на фоне бесконечных распрей, в которых погрязли украинские раскольники и их покровители. То, что сейчас происходит внутри раскола, свидетельствует о его безблагодатности. Благодать Божия отступает, сознание людей помрачается, страсти берут верх над канонической ответственностью, раскол всегда порождает новые расколы. Мы видим, как в среде раскольников возникли новые глубочайшие противоречия — такова неизбежная логика любого раскола».

«Что бы ни ожидало нас в будущем 2020 году, мы всегда должны помнить слова Спасителя: Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство (Лк. 12:32). Очевидно, что в предстоящем году предстоит ответить на многие вызовы, понести новые труды, направленные на укрепление канонической чистоты Православия, употребить ещё большие усилия для сохранения единства Церкви, а в тех местах, где это единство поколеблено, предпринять попытки вновь его обрести», — заявил Патриарх Кирилл.

«Надеемся, что Господь приклонит Свою милость к нам и поможет приблизиться к решению главной задачи во всеправославном масштабе — восстановить единство и преодолеть разлагающую, губительную силу раскольников, которые действительно приносят опасные семена раздора и противления. Будем надеяться, что по милости Божией раскол не будет расширяться, но, напротив, станет сходить на нет. Господь всех нас призвал к тому, чтобы мы были верны Ему даже до смерти, и эта верность должна проявляться, в том числе, в отстаивании единства Церкви. Сегодня никто не призывает нас к мученической кончине, но мы все призваны к твёрдости и решимости сохранить единство Святого Православия, соблюсти верность каноническому строю Церкви», — заключил Его Святейшество.

Русская линия