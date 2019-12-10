Немецкие СМИ, наравне с российскими, французскими и украинскими, внимательно следили за переговорами в «нормандском формате», которые прошли в Париже в понедельник, 9 декабря. При этом, если российские и украинские эксперты старались высвечивать роль своих лидеров, то немцы смотрели на процесс несколько со стороны, и поэтому весьма любопытно, как они оценили итоги состоявшихся переговоров.

Выдержки из комментариев немецких изданий на своих страницах приводит «Немецкая волна».

Так, обозреватель немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Дамир Фрас считает, что встреча в Париже стала одновременно и успехом, и неудачей. Во-первых, закончился период тишины: лидеры четырёх стран впервые после трёхлетнего перерыва сели за стол переговоров, отмечает он.

«В столь безвыходной ситуации это уже само по себе не так уж мало, — пишет Фрас. — Кроме того, положение измученных жителей восточных регионов Украины на самом деле может измениться — при условии, если до конца 2019 года действительно удастся добиться полного перемирия и хотя бы частично разминировать территорию Донбасса, а специалисты ОБСЕ, осуществляющие мониторинг за соблюдением режима прекращения огня, смогут круглосуточно выполнять свою работу».

В то же время автор RND подчёркивает, что решить самые сложные проблемы участникам саммита всё же не удалось: «Вопрос заключается в том, кто в будущем будет осуществлять контроль над восточной частью Украины — Киев или Москва? И нужно ли сначала провести местные выборы в „ДНР“ и „ЛНР“ и лишь затем проводить переговоры об особом статусе Донбасса, или наоборот?»

Похожей точки зрения придерживается и обозреватель издания Handelsblatt Андре Баллин. Тот факт, что представители Киева и Москвы снова сели за стол переговоров, можно считать положительным итогом саммита, однако этим дело и ограничилось, указывает он в своём комментарии под заголовком «Саммит в „нормандском формате“: много усилий, скромный результат».

Конкретно стороны договорились лишь об обмене осужденными и удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» и о разводе сил украинской армии и ополченцев ещё на трёх участках линии соприкосновения. В свою очередь, достичь соглашения о полной демилитаризации буферной зоны им не удалось. Эти два условия являются ключевыми для устойчивого прекращения огня, отмечает Баллин.

Кроме того, Владимир Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, настаивает на проведении местных выборов в «ДНР» и «ЛНР» только в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ.

Владимир Путин, со своей стороны, хочет сначала провести в регионе выборы, а лишь затем передать Украине контроль над её границей с РФ, добавляет обозреватель Handelsblatt. Этот конфликт кажется ему неразрешимым, ведь речь идёт о том, кто будет контролировать процесс голосования, от которого, в свою очередь, будет зависеть его исход. «Для меня большая загадка, как при таком раскладе осенью 2020 года можно будет провести выборы в Донбассе «, — признается Андре Баллин.

На этом фоне встреча лидеров «нормандской четверки» не привела к прорыву в урегулировании конфликта. Однако, учитывая существующие разногласия между сторонами, этого и не следовало ожидать, констатирует Баллин. При этом он надеется на то, что следующий саммит в «нормандском формате», который, как ожидается, пройдёт в марте 2020 года, принесёт больше ощутимых результатов.

В свою очередь, газета Süddeutsche Zeitung считает, что от парижской встречи, прежде всего, выиграл Владимир Путин, которому не пришлось идти на уступки.

«Кремлёвский лидер не был готов пойти на ключевую уступку Зеленскому ради достижения мира в Донбассе и соглашения с Киевом, а именно: вывести оттуда российских солдат и разоружить 35 тысяч сепаратистов, которым поставляла оружие Москва, — пишет обозреватель SZ Флориан Хассель. — С точки зрения Путина, такая позиция логична: отсутствие стабильности в Донбассе ослабляет Украину и ещё долго не позволит ей стать членом НАТО и ЕС. Пока Путин находится в Кремле, он не откажется от этой цели».

Зеленский, со своей стороны, показал себя как президент, который, прежде всего, намерен положить конец вооруженному конфликту: тем самым он попытался продемонстрировать своим избирателям серьёзность своих намерений, продолжает автор SZ.

Однако для того, чтобы договориться о прекращении огня и об обмене осужденными и удерживаемыми лицами, совсем необязательно было проводить встречу трёх президентов и канцлерин. Скромные результаты саммита говорят о том, что ситуация на Украине будет по-прежнему двигаться в сторону замораживания конфликта — вероятно, на долгие годы, заключает комментатор SZ.

Русская линия