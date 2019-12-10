Несмотря на гонения и силовой захват храмов, число приходов канонической Церкви в 2019 году выросло на 246…

Захваты храмов и незаконные перерегистрации общин не помешали Украинской Православной Церкви завершить 2019 год с положительной динамикой в количестве приходов — по сравнению с прошлым годом их стало больше на 246. Об этом говорится в отчёте управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, представленном на итоговом заседании Священного Синода УПЦ 6 декабря 2019 года.

Согласно опубликованным данным, Украинская Православная Церковь объединяет 53 епархии, 12 тысяч 338 приходов и 254 монастыря. В УПЦ 99 архиереев (53 епархиальных, 39 викарных, 7 на покое), 12 тысяч 411 священнослужителей, 4 тысячи 609 монашествующих. Всего 17 духовных учебных заведений, на дневной форме обучения в вузах учатся 1 тысяч 372 студента.

Кроме того, за 2019 год к лику местночтимых святых Синодом УПЦ были причислены 5 подвижников благочестия и установлены празднования Собора Изюмских святых и Собора святых Киевской духовной академии.

На заседании 3 апреля 2019 года к лику местночтимых святых причислены:

Каменская епархия — священномученик Иоанн Могилевский, пресвитер;

Александрийская епархия — блаженная Иулита Педан;

Киевская епархия (с внесением в Собор святых Киевской духовной академии) — ректора КДА святитель Сильвестр (Малеванский), епископ Каневский; святитель Василий (Богдашевский), архиепископ Каневский, исповедник, а также профессор КДА священномученик Александр Глаголев, пресвитер.

На том же заседании Священного Синода:

В Церковный календарь Украинской Православной Церкви внесено имя святителя Рафаила, епископа Бруклинского.

Установлены дни празднования Собора Изюмских святых (Журнал № 7) и Собора святых Киевской духовной академии.

За прошлый год было совершено 5 епископских хиротоний.

17 декабря 2018 года решением Священного Синода (Журнал № 74) секретаря Киевской епархии архимандрита Дионисия (Пилипчука) был избран епископом Переяслав-Хмельницким, викарием Киевской Митрополии. Епископская хиротония совершена в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, 19 декабря 2018 года, в Николаевском домовом храме резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

На том же заседании (Журнал № 75) насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Андрей (Василашку) избран епископом Петропавловским, викарием Днепропетровской епархии. Архиерейская хиротония совершена 23 декабря 2018 года в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Архимандрит Симеон (Голубка), согласно решению Священного Синода от 3 апреля 2019 года избран епископом Угольским, викарием Хустской епархии (Журнал № 16). Епископская хиротония совершена 7 апреля 2019 года в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

На том же заседании (Журнал № 17) епископом Волновахским, викарием Донецкой епархии был избран клирик Донецкой епархии архимандрит Амвросий (Скобіола). Хиротония во епископа состоялась 6 апреля 2019 года в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Проректора Киевской духовной академии и семинарии по воспитательной работе архимандрита Амвросия (Вайнагия) на том же заседании Священного Синода (Журнал № 18) избран епископом Згуривским, викарием Бориспольской епархии. Архиерейская хиротония состоялась 13 апреля 2019 года в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

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