Президент России Владимир Путин неожиданно для многих поднял тему роли Ленина в русской истории во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле, заявив, что «господин Ульянов» «заложил мину» под государственность России и его деяния ещё требуют беспристрастной оценки, сообщает ТАСС.

Комментируя озвученную на заседании идею члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова «придумать Россию заново», Путин отметил: «Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество — оно замечательное, но — можно ли какую-то страну придумать?». «Можно, можно! Россию — можно!» — заверил режиссёр.

«Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там ещё какие-то клички были, — продолжил Путин. — Вот он — придумал, и теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!», — заметил Путин.

По словам главы России, Ленин ещё придумал и государственную структуру, заложившую «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». И Россия до сих пор пожинает плоды его «трудов».

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счёт, но, возможно, он это сделает более подробно в будущем.

Таким образом, становится очевидным, что в Кремле не в восторге от того, что в самом центре России на Красной площади в Москве лежит труп того, кто фактически уничтожил российскую государственность. Обещание же главы Российского государства высказаться о роли Ленина в каком-то ближайшем будущем может означать, что труп Ленина рано или поздно будет вынесен из мавзолея, а с российских площадей будут убраны тысячи идолов «вождя».

Русская линия