9 декабря 2019 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров «нормандской четвёрки» в Париже прокомментировал совершённое в Берлине убийство бывшего чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. Ранее немецкие власти отказались выдать этого боевика России, и он был убит в центре немецкой столицы, из-за чего немецкие власти уже выслали двух российских дипломатов.

Во время переговоров Ангела Меркель отметила, что ожидает «от российской стороны сотрудничества». Она также дала понять, что пока у немецких властей нет доказательств, что к убийству причастны российские спецслужбы, но в Берлине хотят, чтобы «Россия предоставила нам информацию, которой российская сторона обладает». «Этого мы можем ожидать. У нас есть исходные подозрения от Генерального федерального прокурора и больше ничего. Я сказала это российскому Президенту, и я думаю, что российская сторона предоставит нам информацию, и это было бы очень полезно», — заявила глава Германии.

Владимир Путин в ответ обратил внимание, что в Берлине был убит не грузин, как об этом говорят немецкие журналисты, а чеченский террорист с грузинским паспортом. «Это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске, причём очень жёсткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — заявил президент России.

«Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может произойти всё, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректным является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения. Вы спросили об ответных мерах. Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и всё. Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что есть или должен возникнуть какой-то кризис. Но в том, что мы должны в этом разобраться, я с канцлером согласен. Мы будем делать всё для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам», — отметил Владимир Путин.

«Кстати говоря, было бы очень хорошо, чтобы мы сотрудничали не только в таких вот трагических обстоятельствах, но и раньше. Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания», — заключил президент России.

О том, кто убил чеченского террориста на территории Германии, и причастны ли к убийству российские спецслужбы, скорее всего, так и останется тайной. Не исключено, что немецкие власти правы в своих подозрениях, однако никаких серьёзных доказательств этого они предоставить не могут, даже несмотря на арест непосредственного убийцы.

Общеизвестно, что спецслужбы практически всех стран не церемонятся с террористами и делают всё, чтобы их ликвидировать, где бы те не находились. Так, к примеру, регулярно поступают американские и еврейские власти, совершая свои акции возмездия, несмотря ни на какие границы. При этом они не особо скрывают своих действий. Так что убийство Хангошвили при всём его резонансе вряд ли сможет серьёзно испортить отношения России и Германии.

Русская линия