4 декабря 2019 года в Георгиевском зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная 250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия. В Государственном Эрмитаже хранится одна из крупнейших коллекций, связанных с этой наградой, сообщает ТАСС.

«Выставка посвящена, пожалуй, самой знаменитой награде нашей страны — награде, которая пережила все времена, награде, которая была учреждена Екатериной Великой. Мы постарались на нашей выставке показать всю многовековую историю этого ордена, показать самые разные предметы, которые с ним связаны», — заявил на церемонии открытия выставки заместитель гендиректора Эрмитажа, государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов.

Выставка включает более 400 экспонатов из собрания Эрмитажа. Наряду с самими орденскими знаками и предметами медальерного искусства в экспозицию вошли статуты ордена, Георгиевское оружие, живописные, скульптурные и фотографические памятники, предметы декоративно-прикладного искусства, нумизматические произведения и печатные издания.

«У нас представлена звезда, которая принадлежала Екатерине II. Это шитая звезда — из ранних звёзд по производству, потому что потом они стали кованые или металлические. У нас есть ещё звезда Александра II. Здесь и пальто Александра II с Георгиевской ленточкой. По правилам ношения на верхней одежде, такая Георгиевская ленточка должна была носиться, поскольку он был кавалером 4-й степени», — рассказала журналистам одна из кураторов выставки, заведующая сектором нумизматических памятников стран Европы и Америки Лидия Добровольская.

Георгий Вилинбахов отметил особый смысл в том, что выставка проходит в Георгиевском зале Зимнего дворца. Как известно, большой тронный зал был освящён в 1795 году в День Святого Георгия и в его честь, и тех пор основные торжества, связанные с орденом, всегда проходили именно в этом зале.

Выставка «За службу и храбрость. 250 лет со дня учреждения ордена Святого Георгия» будет доступна для широкой публики с 5 декабря 2019 года по 3 марта 2020 года.

Орден святого Георгия учредила Екатерина Великая 26 ноября 1769 года (9 декабря по новому стилю). Его удостаивались штаб- и обер-офицеры за личную храбрость на поле боя; до 1855 года знаками 4-й степени также награждали за 25 лет военной службы или за 18 кампаний на море. Орден упразднили после Октябрьской революции, однако пожалования Георгиевскими крестами и медалями в Белой армии продолжались до 1922 года.

В Советской России его символика официально не использовалась до Великой Отечественной войны. Георгиевская лента была присвоена ордену Славы и медали «За победу над Германией». Указом Президиума Верховного Совета РФ от 2 марта 1992 года орден Святого Георгия и знак Георгиевский крест были восстановлены. Сейчас Орден Святого Георгия — высшая военная награда России.

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