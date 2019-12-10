В Москве молитвенно почтили память воинов, павших в сражениях за свободу Болгарии…

10 декабря 2018 года, в день празднования Знаменской иконы Божией Матери, в часовне-памятнике Героям Плевны в Москве по русским воинам была отслужена лития, которую возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Дмитровский Феофилакт.

В богослужении и торжественном митинге по случаю очередной годовщины победы в одном из решающих сражений освободительной Русско-турецкой войны 1877−78 годов — боя под Плевной, приняли участие посол Болгарии в России Атанас Крыстин, сотрудники МИД РФ, представители Министерства обороны, Минкультуры, Правительства Москвы, других государственных и общественных деятелей, казачества и молодёжи.

В связи с кончиной президента Скобелевского комитета Алексея Архиповича Леонова, который всегда старался участвовать в поминовении героев Плевны, в торжествах принял участие обновлённый состав данной организации, которая в настоящее время уже получила государственную регистрацию.

Возглавил делегацию Скобелевского комитета председатель Центрального совета генерал-полковник Валерий Марченков. В торжествах также приняли участие заместитель председателя Центрального совета Александр Алекаев, исполнительный директор организации Сергей Слипченко, член Центрального Совета генерал Александр Кирилин и многие другие.

После богослужения c трогательной и проникновенной речью к собравшимся обратился посол Болгарии в России Атанас Крыстин, который высоко оценил подвиг русских гренадёров, отдавших свои жизни за свободу Софии и болгарского народа. При этом он также обратил внимание на особые заслуги в освобождении Болгарии Государя Императора Александра II.

После богослужения также прозвучали приветствия участникам и гостям церемонии от Министерства обороны РФ, МИД РФ, Минкульта России, Российского военно-исторического общества, Скобелевского комитета и целого ряда общественных организаций.

Мероприятие продолжилось возложением венков от Министерства обороны РФ, Посольства Республики Болгарии в РФ, МИД РФ, отданием воинских почестей, возложением цветов к памятнику Героям Плевны. В церемонии возложения венков приняла участие рота Почётного караула Министерства обороны России.

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