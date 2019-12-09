Исполком ВАДА, собравшийся сегодня на заседание в Лозанне, решил на четыре года отстранить Россию от участия в Чемпионатах мира и Олимпийских играх за искажения данных в антидопинговой базе. Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и с гимном, кроме того, Россия лишается права проводить у себя международные первенства. До турниров допустят только чистых атлетов и то только в нейтральном статусе, сообщают Вести.Ru.

При этом чиновники ВАДА уже разъяснили, что матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, запланированные в России, под новые ограничения не подпадают. Насчет других крупных соревнований — например, Чемпионата мира по хоккею, запланированного в России в 2023 году — решение будет принимать Международная федерация. И президент Международной хоккейной федерации уже заявил, что является противником коллективного наказания.

Российские спортсмены без допинг-историй в прошлом к соревнованиям будут допущены, но схему допуска и церемонию награждения предлагают сделать такой, как на Олимпиаде в Пхенчане, — максимально чистой и максимально нейтральной.

У Москвы есть три недели на подачу апелляции. Конечно, у Кремля мало шансов оспорить принятое решение, но подача апелляции в арбитраж может оттянуть введение наказания на месяцы, а это даст возможность российским спортсменам принять участие в зимних Чемпионатах мира, будь то хоккей или биатлон. На юношескую Олимпиаду в Лозанне в январе российская сборная тоже поедет. Однако, в будущем Россия, скорее всего, потеряет возможность провести Чемпионат мира по хоккею в 2023-м в Петербурге и волейболу в 2022-м.

Стоит признать, что Россию наказывают уже второй раз и практически за одно и то же. Виной тому российские чиновники, которые долгое время закрывали глаза на допинг и делали вид, что они активно с ним борются. Из-за этого многие российские спортсмены были лишены полноценного участия в Олимпиаде в Пхенчане.

После этого многие в России думали, что волна антидопинговых обвинений в адрес Москвы миновала, ведь РУСАДА было восстановлено в правах. Однако, как показывает решение ВАДА, это не так. На этом фоне российским властям давно пора озаботиться тем, чтобы борьба с допингом в российском спорте была не формальностью, а реальной политикой.

Русская линия