Сербская и Албанская Поместные Церкви призывают к Всеправославному Собору по Украине

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий посетил 2 декабря Предстоятеля Албанской Православной Церкви Архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия. Встреча состоялась в старом помещении православной архиепископии Тираны по инициативе митрополита Амфилохия в связи с недавно случившимся землетрясением в Албании, сообщает Седмица.Ru.

Во время встречи митрополит Амфилохий передал Архиепископу Анастасию финансовую помощь для семей, пострадавших от стихии.

В то же время иерархи обменялись мнениями о различных проблемах, стоящих перед Православной Церковью, в частности речь шла об осложнении отношений между Поместными Православными Церквями, вызванном решением Константинопольского Патриархата о предоставлении автокефалии для так называемой «Православной церкви Украины». Архиепископ Анастасий и митрополит Амфилохий согласились, что нынешняя ситуация требует общеправославного соборного решения.

Митрополит Амфилохий также проинформировал Архиепископа Анастасия о проблемах, с которыми сталкивается Православная Церковь в Черногории из-за политики черногорских властей, который посредством нового закона о «религиозной свободе» поставили под угрозу «имя, достоинство, непрерывность и собственность Черногорской и Приморской митрополии и других православных епархий в этой стране, что оспаривает юрисдикцию Сербской Православной Церкви на территории Черногории в течение восьми веков».

Во время беседы Архиепископ Анастасий полностью поддержал канонический порядок существующей Православной Церкви в Черногории.

Митрополит Амфилохий выразил Архиепископу Анастасию уважение и благодарность от своего лица и всего духовенства и верующий Черногории «за огромную работу, достойную апостолов, которую Архиепископ совершил по возрождение Православной Церкви в Албании, которая до его прихода была на грани исчезновения».

По случаю юбилея Архиепископа Анастасия, которому исполняется 90 лет, митрополит Амфилохий подарил ему икону Божией Матери «Филермская» и икону святого Петра Цетинского.

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