Глава Болгарского Патриархата принял у себя митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима…

9 декабря 2019 года митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, который по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия находится с визитом в Болгарии, встретился со Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом, сообщает официальный сайт ОВЦС УПЦ.

Во встрече с болгарской стороны также приняли участие: секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Мелнишский Герасим, секретарь Софийской митрополии епископ Билоградчишский Поликарп и сотрудники Патриархии.

Во время встречи речь шла о ситуации в мировом Православии. Митрополит Никодим передал Предстоятелю Болгарской Православной Церкви поклон от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В ответ Святейший Патриарх Неофит заявил, что знаком с реальной ситуацией относительно состояния Православия на Украине и просил передать слова приветствия и поддержки Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Встреча прошла в тёплой и дружественной атмосфере.

Ранее, 6 декабря владыка Никодим сослужил митрополиту Ловечскому Гавриилу за Божественной литургией в храме свт. Николая Мирликийского (подворья Русской Православной Церкви в Софии), 8 декабря — митрополиту Старозагорскому Киприану в храме Рождества Христова в г. Шипка. Во время богослужений возносились молитвы о мире на Украине.

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