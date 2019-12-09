10 декабря 2019 года в очередную годовщину победы в одном из решающих сражений освободительной Русско-турецкой войны 1877−78 годов — боя под Плевной, в часовне-памятнике гренадерам в самом центре Москвы состоится торжественная церемония поминовения воинов с участием посла Болгарии в РФ, сотрудников МИД РФ, представителей МО РФ, Совета Федерации, Госдумы, Минкультуры, Правительства Москвы, других государственных и общественных деятелей, казачества и молодёжи.

Это исполнение завета, данного гренадерами при открытии и освящении памятника-часовни в 1887 году: «Памятник воздвигнут и отныне, на вечные времена, в часовне памятника будут совершаться поминовения усопших, славных вождей безвременно погибших, и наших братьев — гренадер, положивших живот свой на поле брани».

Традиция, установленная гренадерами, была возрождена Церковью в 1993 году и с тех пор ни разу не прерывалась. В сегодняшних условиях эта традиция приобретают особую значимость, и её поддержание вносит большой вклад в святое дело сохранения памяти о бессмертном подвиге наших героических предков — освободителей Болгарии от многовекового османского владычества.

В нынешнем году мемориальная программа включает в себя служение заупокойной литии архиерейским чином, выступление высоких гостей, отдание воинских почестей с возложением венков. По завершении официальной части участники церемонии возложат цветы к подножью часовни-памятника героям Плевны.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла литию возглавит управляющий Юго-Западным викариатством города Москвы епископ Дмитровский Феофилакт.

Торжества состоятся 10 декабря 2018 года, начало в 14 часов у часовни-памятника гренадерам, павшим в бою под Плевной (пл. Ильинские ворота, площадка перед Часовней в сквере). Приглашаются все желающие.

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