В день поминовения святого Апостола Андрея Первозванного по новому стилю, папа Римский Франциск направил послание Патриарху Константинопольскому Варфоломею, выразив желание установить полное общение Католической и Православной Церквей, сообщает Седмица. Ru со ссылкой на Catholicnewsagency.

«С великой духовной радостью и глубоким чувством единения в вере и милосердии я присоединяюсь к молитвам Константинопольской церкви в день поминовения нашего Святого Покровителя Апостола Андрея Первозванного, брата Апостола Петра», — пишет папа в своём послании.

По традиции, каждый год Ватикан отправляет делегацию в Стамбул на 30 ноября, в день поминовения святого Апостола Андрея Первозванного, а Константинопольский Патриарх ежегодно отправляет делегацию в Рим в день поминовения св. Апостолов Петра и Павла 29 июня. Во главе католической делегации в этом году был глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

«Поручаю этой делегации ещё раз подтвердить неизменную приверженность Католической церкви и свою личную приверженность делу восстановления полноценного общения между христианами Востока и Запада», — говорится в послании папы Франциска.

Глава Ватикана отмечает, что прошло уже 40 лет с даты создания Объединенной международной комиссии по богословскому диалогу Католической и Православной Церквей, учрежденной папой Иоанном Павлом II и патриархом Димитрием I, и поблагодарил всех служителей, внесших посильный вклад в работу этой комиссии на протяжении многих лет.

«Поиски путей восстановления полноценного общения Католической и Православной Церквей, безусловно, не ограничиваются богословским диалогом, но осуществляются и по другим каналам церковной жизни, — подчеркивает папа Римский. — Наши отношения питаются, прежде всего, искренними выражениями взаимного уважения и признания. Такие взаимные жесты демонстрируют общую верность слову нашего единого Господа Иисуса Христа и желание пребывать вместе в Его любви».

Папа Франциск отмечает, что католики и православные объединены единым Крещением и единым Святым Духом, руководящим ими. Он также указал на совместные инициативы по распространению в мире Благой Вести и благотворительной помощи нуждающимся и выразил надежду, что католики и православные будут и далее прилагать все усилия ради «укрепления повседневного диалога в духе любви и жизни» в подобных совместных инициативах и, в конечном счёте, двигаться к восстановлению полноценного общения Церквей.

«Соединяясь с вами сердцами в молитве к Апостолу Андрею, я повторяю вам и всем присутствующим мои самые тёплые пожелания и простираю вам святые объятия во Христе, Господе нашем», — говорится в заключение в папском послании.

Стоит признать, что такие послания во многом носят формальный характер. Тем не менее, в свете последних неканонических действий Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине и участившихся случаев совместных богослужений главы Фанара с католиками, желание Ватикана заключить новую унию с Константинополем не может не настораживать.

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