Предстоятель Албанской Православной Церкви вынужден был ответить на резкую критику в своей адрес со стороны ряда греческих СМИ, недовольных его позицией по Украине…

Блаженнейший Архиепископ Анастасий: Большинство Предстоятелей Поместных Церквей «ответственно и публично с начала года» призывают к Собору по украинской проблеме

Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Анастасий объяснил свою позицию относительно поддержки Всеправославного совещания по решению «украинского вопроса» и ответил на резкую критику со стороны некоторых греческих СМИ, выступающих в поддержку действий Фанара, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Демократия».

В частности, отвечая на критическую публикацию в «Демократии», посвященную разбору его письма от 20 ноября 2019 года, Предстоятель Албанской Церкви заявил, что он не действует в пользу Москвы или против Константинопольского Патриархата, как это пытаются представить, а его призыв — это «крик отчаяния в пользу примирения, в пользу единства Православия».

Кроме того, владыка Анастасий пишет, что его текст «не имеет никакого отношения к инициативе патриарха Иерусалимского», так как был написан незадолго до Рождественского поста «в период беспокойства о новой опасной ситуации в Православии».

Он подчеркнул, что «никогда не ставил под сомнение установленные права или привилегии Вселенского Патриархата», более того, всегда поддерживал главу Фанара, но в ситуации с «ПЦУ» архиепископ Анастасий «с любовью к Патриарху Варфоломею выражает беспокойство и суждение», а также, «делает предложение с единственной целью — поиска решения сложной нынешней ситуации, которая, очевидно, отличается от ситуации в 2018 году».

Архиепископ Анастасий пишет, что ситуация на Украине, спровоцированная Патриархом Варфоломеем, привела к расколу, для преодоления которого Церковь уже выработала различные процедуры, а «окончательное решение по этому вопросу было дано Первым Вселенским Собором».

Владыка особо отметил, что во всех предыдущих случаях получения автокефалии, в том числе и автокефалии Албанской Православной Церкви, речь шла о предоставлении независимости каноническим митрополиям каждой страны, «а не небольшим частям их, состоящим из раскольников».

С другой стороны, говорит архиепископ Анастасий, процесс передачи автокефалии «ПЦУ» вызвал беспорядки и разногласия не только в этой стране, но и во всём православном мире, результатом чего является длительная путаница и разногласия".

Предстоятель Албанской Церкви отметил, что «мы не забываем, что канонический строй Православной Церкви, по большей части, основан на решениях Вселенских и других важных Православных Соборов» и что именно «Собор является основополагающим принципом единства Православия».

Поэтому, говорит владыка, созыв православного Собора по «украинскому вопросу» не может иметь сомнительный характер, тем более, что большинство православных Предстоятелей «ответственно и публично с начала года призывают к нему».

Архиепископ утверждает, что всегда подчеркивал необходимость созыва Всеправославного Собора по «украинскому вопросу» «с единственной целью — найти мирное урегулирование этой проблемы, общепринятое всей Православной Церковью».

Архиепископ Анастасий пишет, что не назначал себя посредником в диалоге между Русской Церковью и Константинопольским Патриархатом. Он также призвал не навешивать ярлыки этнического происхождения такие как «славянофилы», «русофилы» и тому подобное, а также не использовать ложь и клевету для отстаивания своих взглядов с обеих сторон, потому что такие вещи «разрушают православный диалог в критический момент для Православия».

Русская линия