Германия, которая предоставила российским преступникам и террористам возможность свободно находиться у себя в стране, выслала двух российских дипломатов, которые не достаточно оперативно стали помогать немцам в расследовании преступления, совершённого указанными лицами, сообщает «Немецкая волна».

Дипломатический демарш Берлина произошёл спустя почти четыре месяца после того, как в августе 2019 года в Берлине был застрелен воевавший в Чечне на стороне боевиков чеченец с грузинским гражданством Зелимхан Хангошвили. Он подозревался в причастности к террористическим актам на территории Ингушетии, а его делом с 2008 года занимался Центр по противодействию экстремизму ингушского МВД, сообщает Интерфакс. В 2016 году Хангошвили был объявлен Грузией в международный розыск, но в итоге оказался в Германии, власти которой не стали его задерживать.

Предполагаемого убийцу Хангошвили задержали в Берлине в день преступления благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что «Вадим Соколов» — на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол ещё в 2014 году.

Таким образом, круг замкнулся — немецкие власти сами предоставили преступникам возможность находиться в Германии, и никак не реагировали на то, что на их территории проживают объявленные в розыск несколькими странами террористы. В результате дороги преступников пересеклись, и всё закончилось убийством.

Но признавать свои ошибки немецкие власти не стали. Спустя полгода они обвинили Россию в том, что она «не оказала достаточного содействия в расследовании» и выслали двух российских дипломатов. При этом канцлерин ФРГ Ангела Меркель поддержала данный шаг, а в Москве уже заявили, что ответят на действия Берлина зеркально.

Русская линия