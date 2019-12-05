У России возникают постоянные проблемы с Болгарией при реализации экономических проектов и в том числе при строительстве газовых труб. Как известно, ранее болгарские власти под нажимом ЕС и США на стадии реализации отказались от выгодного себе «Южного потока», в результате чего он превратился в «Турецкий поток». Теперь возникают трудности и с продолжением последнего по территории Болгарии.

На данный факт обратил внимание президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи, сообщает РИА Новости. По словам Путина, Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, вероятно, из-за давления со стороны.

Глава России обратил внимание, что после того как София сорвала строительство «Южного потока», болгарские власти неоднократно обращались с просьбой во что бы то ни стало реализовать «Турецкий поток». «Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что если власти Болгарии не желают ускорять работу по «Турецкому потоку», то Россия найдёт иные пути реализации возможностей по транзиту газа на юг Европы. В октябре министр энергетики Александр Новак заявлял, что инфраструктуру для приема газа из «Турецкого потока» в Болгарии построят в первой половине 2020 года.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, отвечая на слова Путина, заявил, что Болгария строит газопровод «Балканский поток» через свою территорию с максимально возможной скоростью, задержка с реализацией проекта была связана с конкурсными процедурами, газопровод должен быть построен до конца будущего года, сообщает ТАСС.

«Строительство газопровода продолжается со средней скоростью пять километров в день, а его начало было задержано из-за проведения обязательных процедур. Болгария — единственная альтернатива для российского газа. Болгария будет газораспределительным центром на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Надеюсь, что президент России примет наше приглашение посетить Болгарию в будущем году и лично сможет увидеть нашу работу. Надеюсь, что к концу будущего года газопровод заработает», — сказал Борисов.

Премьер-министр добавил, что на данный момент траншеи для прокладки газопровода протянулись на 150 км и в них уже укладываются трубы.

Хотелось бы верить, что это действительно так. Однако, ссылка главы Болгарии на то, что строительство газопровода согласовано не только с ЕС, но и с США, свидетельствует о том, что София испытывает сложности не только в процедурных вопросах строительства, но и в политическом плане. Болгары вынуждены спрашивать разрешения на строительство у чиновников ЕС и США. А, как известно, последние выступают категорически против присутствия российского газа на европейском рынке. Так что в Кремле не случайно обращают внимание на задержку при строительстве газопровода в Болгарии и дают понять Софии, что она опять может остаться у разбитого корыта.

Русская линия