Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам, что резко обострило ситуацию в регионе, сообщает ТАСС.

В пятницу МИД Греции срочно потребовал у посла Ливии в Афинах текст меморандума по морским границам, пригрозив высылкой, если он его не предоставит до следующего четверга. Источники в МИД Греции отметили, что премьер-министр Кириакос Мицотакис поднимал вопрос о турецко-ливийском меморандуме по разграничению морских зон как с премьер-министром Италии Джузеппе Конте во время их встречи в Риме 26 ноября, так и во время телефонного разговора 29 ноября с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает «МК».

Мицотакис, выступая в воскресенье на 13-м съезде своей партии «Новая демократия», дал понять, что Греция может потребовать от своих союзников по НАТО на саммите альянса в Лондоне дать ответ на нарушения Турцией международного права. «Альянс не может быть равнодушным, когда один его член открыто нарушает международное право и таким образом выступает против другого члена», — сказал Мицотакис.

«Тактика равного удаления полностью несправедлива для нашей страны, которая никогда не стремилась к напряженности в регионе, но знает, как защищать свои права хладнокровно и эффективно», — сказал греческий премьер.

С критикой действий Турции выступили и представители Кипра и Египта. Евросоюз и США также призвали Анкару «уважать суверенные права соседних государств, в том числе Греции и Кипра, и воздерживаться от подрыва региональной безопасности».

В ЕС отметили, что двусторонний «меморандум о взаимопонимании» между Турцией и Ливией о разграничении морских пространств не был обнародован. «Необходимы дальнейшие разъяснения по его содержанию. Мы ожидаем, что этот текст будет незамедлительно передан для ознакомления ЕС», — говорится в сообщении.

Россия рассчитывает, что Турция и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии воздержатся от шагов, способных обострить обстановку в самой Ливии и в Средиземноморье. При этом в МИД РФ отметили, что давать правовую оценку подписанным документам можно будет только ознакомившись с их содержанием, которое пока не разглашается.

Русская линия