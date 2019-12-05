4 декабря 2019 года, накануне саммита в Нормандском формате, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие во встрече представителей религиозных конфессий и организаций Украины с Президентом Владимиром Зеленским, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на President.gov.ua.

Глава государства поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за работу, которую проводят религиозные лидеры для украинцев. В связи с переговорами лидеров стран Нормандского формата Президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

«Мы — разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда со сложностями, но наша дорогая страна. Очень верю в вас», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что через три года блокирования встречи «Нормандской четверки» появилась возможность начать диалог.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы. «Тогда буду чувствовать, что все мы вместе», — сказал он.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы украинских властей. «Жизнь человека ничем не может быть оправдана или выкуплена. Она самое дорогое во всём мире. То, что вы начали эту миссию миротворчества, — мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать — процесс не может иметь успеха, если кто-то его не запустит», — отметил Блаженнейший Владыка. По его словом, конфликт на Донбассе необходимо решать путём диалога.

В свою очередь, представители «ПЦУ» и УКГЦ пожелали Зеленскому в первую очередь соблюдать интересы Украины при заключении мирных договорённостей по Донбассу. Мир любой ценой для украинских раскольников и униатов не приемлем. И они об этом дали понять президенту Украины.

Помимо этого, бросилось в глаза, что Зеленский не пригласил на состоявшуюся встречу лже-патриарха Филарета Денисенко, которого ранее так высоко чествовали украинские власти и о существовании которого теперь решили окончательно забыть.

При этом первую роль во встрече Администрация Президента Украины постаралась предоставить именно Епифанию Думенко, который говорил больше всех и которого в отличие от других пространно цитировали авторы сообщения, выложенного на официальном сайте Зеленского.

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