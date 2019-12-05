4 декабря 2019 года в Актовом зале Сретенской семинарии прошла презентация обновленного научно-богословского портала Богослов.Ru. На презентации присутствовали ректор Сретенской семинарии архиепископ Верейский Амвросий, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва, председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов, глава Синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ и обществом Владимир Легойда и многие другие, сообщает Православие.Ru.

Презентацию открыл архиепископ Верейский Амвросий. «Сегодня вечером у нас особое событие. Второе дыхание и новую жизнь получает портал Богослов.Ru, и мне приятно, что на московской площадке происходит второе открытие этого уникального для нашей богословской жизни, жизни духовных учебных заведений и вообще богословской мысли не только в Русской Православной Церкви проекта».

Богослов.Ru — крупнейший интернет-портал Русской Православной Церкви, публикующий материалы на тему православного богословия, церковной истории, философии и гуманитарных наук. После годичного перерыва обновлённый сайт возобновляет работу.

Во время своей работы портал Богослов.Ru входил в 30 самых читаемых религиозных ресурсов Рунета, а по статистике Яндекса занимал 50 место среди наиболее цитируемых ресурсов раздела «Общество».

Протоиерей Павел Великанов, главный редактор портала Богослов.Ru, рассказал об истории проекта, а также поблагодарил людей, которые приняли активное участие в возобновлении деятельности портала, в частности епископа Сергиево-Посадского Парамона и епископа Бронницкого Фому. Отец Павел рассказал также и об изменениях, которые внесены в его работу.

За последний год портал существенно изменил свой дизайн, стал более простым и понятным для пользователя. Переработана рубрикация сайта: удалены невостребованные разделы, добавлены новые, например, «тема недели». Появились новые функции, а уже привычные возможности усовершенствованы.

Новый дизайн с оптимизированной структурой, разделами и цветовой дифференциацией по типу материалов позволит более комфортно и быстро ориентироваться на сайте. С обновлением дизайна не пропали старые материалы, они сохранены в архиве. Функционал личного кабинета расширен, а алгоритм комментирования материалов переработан и улучшен.

К важным особенностям портала Богослов.Ru можно отнести равноудаленность от всех официальных и иных научных и учебных организаций и внебюджетную модель финансирования, включая краудфандинг.

Богослов.Ru построен на принципах неидеологичности, академичности, дружелюбия и уважения к другим точкам зрения.

Протоиерей Павел Великанов рассказал про возможность дискуссии на портале и свободу высказывания разных точек зрения:

«Уважение к иным точкам зрения — то, в чем заключается одна из наших задач. Научить наше церковное сообщество не просто называть всё, что происходит вокруг, черным и белым — если не „наши“, тогда — „враги“; а учиться прислушиваться к другим мнениям. Дискуссия, которая была у нас по поводу документа о подготовке верных к таинству Евхаристии, показала, что мы можем не только декларировать те или иные подходы, но и прислушиваться друг к другу и вносить определенные коррективы в официальные документы церковной власти, которые обсуждаются на портале».

Разнообразность и полнота материалов достигается благодаря отслеживанию публикаций в 83 российских журналах, а также 31 журнале на английском языке, 6 журналах на греческом языке, 6 журналах на французском языке, 2 журналах на немецком языке и 1 журнале на итальянском языке. На портале также представлены книги от 111 отечественных и зарубежных издательств.

На то, что материалы портала Богослов.Ru доступны даже для людей без богословского образования, обратил внимание глава Синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ и обществом Владимир Легойда.

«Жизнь всё время нас ставит в такие ситуации, когда мы должны уметь ответить на богословские вопросы не только для самих себя, но и для тех, кто в богословии не разбирается. Насколько мы сейчас готовы к этому? В этом смысле я очень рассчитываю и на ваш портал, ведь это действительно важно», — отметил глава Синодального отдела.

Помимо текстовых материалов на сайте представлены образовательные аудиоподкасты для студентов семинарий и богословских факультетов высших учебных заведений, авторские подкасты преподавателей и профессоров МДА и Сретенской семинарии, аудиокниги по богословию. Возобновлено производство аудио- и видеоконтента, планируются прямые трансляции научных мероприятий из МДА и Сретенской семинарии в рамках сетевого взаимодействия, а в видеоподкастах будут представлены обзоры книжных новинок.

В планах команды портала Богослов.Ru — возобновление работы иноязычных версий (английской, новогреческой, испанской, немецкой, сербской), воссоздание иностранных редакций в Великобритании, Германии, Италии, Франции и США, девиртуализация сообщества и создание клуба «Друзья Богослова», а также проведение ежегодных конференций Богослова.

В конце презентации к гостям обратился епископ Зеленоградский Савва, который был в числе организаторов проекта в 2007 году. С речью о современном богословии и его роли в жизни человека выступил профессор Московской духовной академии Олег Давыдов.

Председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов подвел итоги презентации и рассказал про значение сайта в своей жизни:

«Я вспоминаю 2007 год. Богослов стал одним из знаков того времени, как уникальная площадка, где стало вдруг возможным вести с одной стороны очень серьезные, а с другой стороны формальные дискуссии.

Всегда его с радостью читал. Это был один из сайтов, которые я открывал каждый день, которые я открывал всегда, и надеюсь, что он сейчас таким опять станет. Я желаю Богослову соединить академическую свободу, которая несомненно нужна богословскому порталу, с церковным послушанием. Я думаю, что если это произойдет, то Богослов займет свое заслуженное место".

Доступ к порталу Богослов.Ru появился 2 декабря 2019 года.

Русская линия