В канонической Украинской Православной Церкви указал главе украинского Минкульта, что в законе «о переименовании» ничего не сказано о канонической Церкви…

Желание министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского переименовать УПЦ ничем не обоснованно и совершенно незаконно, считает заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в интервью интернет-изданию «Апостроф», сообщает СПЖ.

В ноябре 2019 года Бородянский заявил, что поддерживает закон о принудительном переименовании УПЦ. Позднее первая заместительница министра культуры Украины Светлана Фоменко сообщила, что в ближайшее время в Минкульте вернутся к переименованию УПЦ. Затем Бородянский заявил, что что за неисполнение закона о переименовании Церкви нужно привлекать к уголовной ответственности.

«На данный момент нет ни одного законного требования, которое обязывало бы УПЦ изменить своё название. В законе не говорится об УПЦ. Министерство культуры при предыдущем политической власти пыталось ввести людей в заблуждение и с помощью манипуляций утверждать, что это касается именно УПЦ», — напомнил священник.

По мнению спикера УПЦ, решение Бородянского принималось «в результате политической целесообразности, наличия заказа со стороны прошлой власти, а также по подсказке из недр нынешней ПЦУ».

Отец Николай пояснил, к каким последствиям может привести для Украины и её народа педалирование идеи о переименовании Церкви.

«Мы же понимаем, как это будет действовать в общественном сознании: Россия — враг, значит, Русская Церковь — также враг, значит все те, кто связан с Русской Церковью, также враги. Мы фактически себе искусственно формируем врагов внутри страны, — обратил внимание протоиерей Николай. — Ведь к УПЦ относятся сами украинцы, граждане Украины, а не завезённые россияне, как это иногда можно прочитать в пропагандистских СМИ».

Министр культуры, как человек ответственный, должен очень осторожно высказываться на такие темы, считает замглавы ОВЦС УПЦ.

«После создания ПЦУ они умышленно зарегистрировались с почти подобным названием „Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православная Церковь Украины)“. И это при том, что в Томосе они не называются УПЦ, а именно ПЦУ, или ещё „Святейшая Церковь Украины“. То есть, налицо противоречие, — подчеркнул замглавы ОВЦС УПЦ. — И это они сделали в надежде, что нас переименуют, и они смогут забрать наше имя, а затем и храмы. <…> То есть это чистой воды рейдерство, которое в перспективе вновь приведёт к конфликтам. Зачем это делать?».

Представители ПЦУ и в СМИ пытаются часто называть себя не своим именем, а именем УПЦ, чем вводят в заблуждение людей, обратил внимание отец Николай. «Эти движения по переименованию, а соответственно и заявления министра, противоречат стратегической линии Президента», — заключил он.

Русская линия