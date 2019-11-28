Иерарх Болгарской Православной Церкви митрополит Пловдивский Николай, который ранее призывал украинских раскольников к покаянию, во время своего посещения Греции принял участие в Литургии, за которой поминали главу украинских раскольников Епифания Думенко как Митрополита Киевского и всея Украины, сообщает Интерфакс.

В храме Святого Афанасия и Святых Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде (Греция) митрополит Пловдивский Николай, приехавший из Болгарии, возглавил утреннюю службу. Во время Литургии диакон зачитал местный диптих (богослужебный порядок упоминания Предстоятелей), в который был включён глава «ПЦУ», сообщает греческий сайт «Romalewfronimati».

Болгарскому митрополиту сослужили трое иерархов Элладской Православной Церкви — два митрополита и епископ.

Лангадская епархия входит в список епархий Греции, которые были объявлены Русской Православной Церковью нежелательны для посещения паломниками и верующими Московского Патриархата, поскольку их правящие архиереи вступили в литургическое или молитвенное общение с представителями «ПЦУ».

Вряд ли об этом мог не знать владыка Николай. Сам он никаких комментариев по этому поводу пока не дал.

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