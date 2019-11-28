Земельная реформа и громкие скандалы в пропрезидентской партии привели к падению рейтинга президента Украины с 72 до 52 процентов…

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал стремительно падать в ноябре и снизился на 20%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Если в сентябре уровень доверия украинского лидера составлял 72%, то сейчас положительно деятельность главы страны оценивают 52% опрошенных, сообщает Газета.Ru.

Иллюзий относительно колоссальной популярности Зеленского на протяжении всего его президентского срока никто не питал. Столь высокий рейтинг неопытного политика объяснялся тотальной усталостью украинцев от войны и власти Порошенко, снижением уровня жизни, народной любовью к Зеленскому как к артисту.

Политологи ожидали, что ажиотаж и эйфория спадут через некоторое время после оглушительной победы Зеленского, когда президент сможет проявить себя. Кроме того, учитывая сложную политическую — как внутреннюю, так и внешнюю — ситуацию на Украине, быстрых успехов от главы государства никто из экспертов не ожидал.

Тем не менее, столь значительное падение рейтинга за два месяца, к тому же в преддверии главного политического события для Зеленского — встречи в нормандском формате, совсем не на руку президенту.

По мнению директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, падение рейтинга «просто катастрофическое», но всё же он «пока остаётся на весьма высоком уровне — 52%», сообщает газета «Взгляд».

По словам Погребинского, для постепенного снижения рейтинга Зеленского были причины, одна из них — «это продолжение возврата к здравому смыслу, потому что рейтинги двухмесячной давности были запредельными — за 70%». «Они должны были падать, и все это понимали», — отметил эксперт. Но результаты последних двух недель действительно демонстрируют резкое падение показателей, констатировал эксперт.

По его мнению, основной причиной стало продавливание через Верховную Раду земельной реформы, которая разрешает продавать украинские земли иностранцам. Зеленский «уговаривал общество и депутатов, чтобы они именно так проголосовали», вопреки мнению большинства украинцев, отметил Погребинский.

Кроме того, напомнил эксперт, последние недели были ознаменованы скандалами, связанными с пропрезидентской партией «Слуга народа». Так, к примеру, недавно стало известно, что депутат Рады от этой партии Роман Иванисов был осуждён за изнасилование несовершеннолетней, а замминистра инфраструктуры Александра Клитина была уволена после «утечки» аудиозаписи разговора представителей «Слуги народа». В беседе говорилось о том, что Клитина якобы получила свою должность за услуги интимного характера.

«Видимо, люди всё же считают, что за всё несёт ответственность президент», — отметил Погребинский. По его мнению, Зеленский, «всё больше становится человеком, который развлекает формальными способами общество, но не показывает серьёзного движения в тех направлениях, которые интересуют людей». «А люди в эти же две недели получили новые платёжки, где снова увеличены цены», — отметил украинский эксперт.

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