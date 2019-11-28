Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистика по числу абортов в России демонстрирует существенное снижение с начала «нулевых» годов, сообщает Интерфакс. «За последние 18 лет число искусственных прерываний беременности снизилось в три раза», — сказала Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в Кремле.

По её словам, в 2000 году показатель числа проведённых в учреждениях системы здравоохранения России абортов превышал 2 млн., в то время как в прошлом году были убиты всего 661 тысяча нерожденных детей.

Заместительница главы правительства отметила, что в России удалось выстроить систему консультирования женщин, обратившихся к врачам для аборта.

По словам Голиковой, за шесть месяцев года такие консультации в специальных кабинетах социальной помощи были проведены с 90% обратившихся беременных женщин. В 2018 году консультацию прошли порядка 170 тыс. женщин, 24% из них отказались от абортов, добавила вице-премьер.

«Для повышения эффективности этой работы в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования на 2020 год и далее предусмотрены средства на увеличение стоимости родового сертификата до 19 тысяч», — сказала Голикова.

При этом чиновница умолчала, что из Фонда обязательного медицинского страхования одновременно выделяются деньги на совершение бесплатных абортов. А что касается статистики, то в правительстве просто-напросто не знают, сколько делается ежегодно абортов в российских частных клиниках.

Кроме того, необходимо учитывать, что в последние годы в стране начали активно набирать оборот медикаментозные аборты на ранних стадиях беременности. «Таблетки от детей» открыто продаются в любой аптеке, и многие женщины самостоятельно совершают аборты без всякого оповещения женской консультации.

Так что громкие заявления о троекратном уменьшении абортов в России — это, по меньшей мере, лукавство, а большому счёту откровенное враньё. Цель подобных заявлений — успокоить Церковь и представителей общественности, которые активно выступают за выведение абортов из системы ОМС.

Русская линия