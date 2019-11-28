22 — 25 ноября 2019 года в Москве прошёл XХIV Международный фестиваль кино- и телепрограмм «Радонеж», который объединил вокруг себя около 300 кино- и телекомпаний со всей России, дальнего и ближнего зарубежья. В этом году в отборочную комиссию было прислано 230 фильмов и телепрограмм из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, Абхазии, Болгарии, Сербии, Польши, Литвы. Из них в фестивальную программу были отобраны 123 фильма, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В конкурсной программе участвовало 54 фильма, в телеконкурсе — 50 фильмов. Кроме документальных фильмов и телепрограмм в конкурсе также участвовали 12 анимационных и 12 игровых короткометражных фильмов.

В жюри этого года вошли председатель жюри, кинорежиссер В. Хотиненко, киноактриса В. Теличкина, тележурналист Б. Костенко, кинорежиссёр А. Богатырев, заслуженная работница культуры РФ А.Н. Золотухина, кинокритик Т.О. Иенсен, писатель, д.и.н. Д.М. Володихин, кинорежиссер Б.Г. Криницын, протоиерей Андрей Спиридонов, протоиерей Николай Германский, публицист С.Н. Комаров (Украина).

Главную награду фестиваля — серебряную медаль преподобного Сергия Радонежского — получили семь номинантов.

Гран-при фестиваля — Владимирскую икону Божией Матери и серебряную медаль преподобного Сергия Радонежского — по единогласному решению жюри получил фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва» (автор сценария и режиссер Андрей Тарковский-младший).

Приз за лучшую режиссерскую работу достался картине «Александр Солженицын. Раскаяние» (автор сценария и режиссер Сергей Мирошниченко).

Приз за лучшую операторскую работу получила картина «Небо» (автор сценария Алексей Малечкин при участии Ильи Лозинского; режиссеры Алексей Малечкин, Сергей Линников).

Приз за лучший сценарий достался фильму «Новомученики» (автор сценария Елена Чавчавадзе; режиссер Галина Огурная).

Жюри отметило лучший анимационный фильм, которым стала работа аниматоров из Санкт-Петербурга «Радость небесная (Босоногая радость)» (автор сценария Екатерина Каликинская; режиссер и художник Наталья Федченко).

В телевизионном конкурсе среди картин региональных студий награду получил фильм «Помянник» (авторы идеи Татьяна Фавстрийская, Елена Тростникова; автор сценария и режиссер Людмила Разгон).

Лучший телефильм центральных каналов — «Не уходи отсюда» (автор сценария Марина Труш; режиссеры Марина Труш, Владимир Самородов).

Специальный приз президента фестиваля — за документальный фильм — получила картина «Юрий Кублановский. Родина рядом» (автор сценария и режиссер Алексей Бурыкин). Серебряную медаль прп. Сергия Радонежского также получил герой фильма — поэт Юрий Кублановский «За вклад в развитие русской литературы».

Специальный приз председателя жюри — за документальный фильм — достался работе «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» (автор сценария и режиссер Владимир Шуванников).

Специальным призом генерального продюсера фестиваля награжден фильм «Василий Шукшин. Я пришёл дать вам волю..» (автор сценария Оксана Шапарова; режиссер Юрий Малюгин).

Кроме этого были вручены Специальные призы и дипломы синодальных отделов Московского Патриархата и общественных организаций в различных номинациях.

Фестиваль проводился по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России.

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