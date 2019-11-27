Русская линия
Сводка новостей от 27 ноября 2019

Действие «закона Димы Яковлева» предложено расширить
В МИД России считают, что запрет усыновлять российских сирот можно ввести и против других стран…

МИД РоссииЗаместитель директора консульского департамента МИД Руслан Голубовский выступил с инициативой расширить действие «закона Димы Яковлева» на целый ряд других стран, где нарушаются права российских граждан и не допускать возможности усыновления российских сирот гражданам этих стран, сообщает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что, помимо запрета на усыновление российских детей американцами, в законе содержится целый ряд мер, которые можно применять к гражданам США, совершившим преступления против русских детей.

«Вполне возможно, имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать этот закон более универсальным, не ограничивая его деятельность только гражданами США, а если такие случаи наблюдаются в других иностранных государствах, то его возможно было бы применять и в этих ситуациях», — заявил Голубовский на круглом столе о совершенствовании законодательства по защите прав россиян за рубежом, который прошёл в Совете Федерации.

«Закон Димы Яковлева» вступил в силу 1 января 2013 года. Он запрещает усыновление российских детей гражданами США. Госдума приняла документ после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приёмными детьми из России, в которых виновные остались безнаказанными.

Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приёмный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Во многом введение этого закона привело к положительным изменениям в вопросе усыновления детей в России и закрыло путь для многочисленных злоупотреблений недобросовестных чиновников, которые нередко откровенно торговали российскими детьми за границу, не давая возможности усыновить детей гражданам России.

Русская линия

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