Русская линия
Сводка новостей от 27 ноября 2019

В ОБСЕ отметили прогресс в мирном урегулировании на Донбассе
Спецпредставитель организации на Украине Мартин Сайдик с надеждой смотрит на встречу «нормандской четвёрки» 9 декабря…

Флаги ОБСЕСпециальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик призвал все стороны сделать всё возможное для строгого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе и не омрачать атмосферу накануне встречи лидеров «нормандской четвёрки», сообщает УНИАН.

После очередной встречи в рамках ТКГ и её рабочих групп в Минске спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что стороны в начале этой недели уведомили Специальную мониторинговую миссию об окончании разведения сил и средств на участке в районе Золотого. На другом участке — в районе Петровского — пока продолжаются работы по удалению фортификационных сооружений.

«К сожалению, число нарушений прекращения огня продолжает колебаться. Согласно данным СММ, которые были обсуждены в рабочей группе по безопасности, после относительного спада на прошлой неделе их число в последние дни опять возросло. Поэтому обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать всё возможное для строгого соблюдения режима тишины. Надеюсь, что работу лидеров „нормандской четверки“ в Париже 9 декабря не будут издалека тревожить боевые действия в Донбассе», — заявил Сайдик.

«В преддверие этого саммита хотел бы подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и её рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками „нормандского формата“. И сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу», — подчеркнул дипломат. Также он сказал, что сегодня в Минске состоялась предпоследняя встреча ТКГ в этом году.

Как отметил Сайдик, развитие событий в зоне конфликта на востоке Украины в последнее время внушает определенный оптимизм. Есть надежда, что Минские соглашения медленно, но верно начнут претворяться в жизнь.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Вострский Тимофей: В нынешних условиях всем Предстоятелям Поместных Церквей необходимо забыть о своих особых правах и принять призыв Патриарха Феофила
Призыв Иерусалимского Патриарха собраться в Иордании вызван глубоким кризисом в мировом Православии и необходимостью решения украинской проблемы, заявил владыка...

Кипрская Православная Церковь радушно приняла монашескую делегацию Русской Православной Церкви
Делегацию игуменов и монашествующих русских монастырей возглавил викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений...

Протоиерей Димитрий Смирнов: Чем больше детей в семье, тем больше счастья
Глава Патриаршей комиссии принял участие в IV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Здоровье семьи — здоровье нации»...

В ОБСЕ отметили прогресс в мирном урегулировании на Донбассе
Спецпредставитель организации на Украине Мартин Сайдик с надеждой смотрит на встречу «нормандской четвёрки» 9 декабря...

Завершились работы по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря
За вклад в возрождение обители Святейший Патриарх Кирилл наградил главу «Газпрома» Алексея Миллера орденом преподобного Андрея Иконописца I степени...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти императора Юстиниана Великого, мы вспоминаем графа П.Д.Киселева и архиепископа Екатеринославского Владимира (Соколовского-Автономова)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика