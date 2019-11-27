Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик призвал все стороны сделать всё возможное для строгого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе и не омрачать атмосферу накануне встречи лидеров «нормандской четвёрки», сообщает УНИАН.

После очередной встречи в рамках ТКГ и её рабочих групп в Минске спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что стороны в начале этой недели уведомили Специальную мониторинговую миссию об окончании разведения сил и средств на участке в районе Золотого. На другом участке — в районе Петровского — пока продолжаются работы по удалению фортификационных сооружений.

«К сожалению, число нарушений прекращения огня продолжает колебаться. Согласно данным СММ, которые были обсуждены в рабочей группе по безопасности, после относительного спада на прошлой неделе их число в последние дни опять возросло. Поэтому обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать всё возможное для строгого соблюдения режима тишины. Надеюсь, что работу лидеров „нормандской четверки“ в Париже 9 декабря не будут издалека тревожить боевые действия в Донбассе», — заявил Сайдик.

«В преддверие этого саммита хотел бы подчеркнуть, что мы со стороны ТКГ и её рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками „нормандского формата“. И сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу», — подчеркнул дипломат. Также он сказал, что сегодня в Минске состоялась предпоследняя встреча ТКГ в этом году.

Как отметил Сайдик, развитие событий в зоне конфликта на востоке Украины в последнее время внушает определенный оптимизм. Есть надежда, что Минские соглашения медленно, но верно начнут претворяться в жизнь.

Русская линия