26 ноября 2019 года делегация монашествующих в составе архиереев, наместников, игуменов, игумений и насельников монастырей Русской Православной Церкви из России, Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран прибыла на Кипр для участия в международной конференции «Монашество и современный мир», сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

Международная монашеская конференция на Кипре проходит второй раз — первый международный форум монашествующих на острове Кипр состоялся в ноябре 2018 года. Организаторами конференции являются Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, монастырь Киккской иконы Божией Матери (Кипрская Православная Церковь), при поддержке Фонда святителя Василия Великого.

В аэропорту Ларнаки делегацию встретил митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия.

В первый день пребывания на острове монашествующие посетили храм святого праведного Лазаря в Ларнаке, где делегацию приветствовали митрополит Китийский Нектарий и настоятель храма протоиерей Спиридон Ставри. Участники конференции поклонились святым мощам первого епископа Кипра и посетили гробницу святого.

Молитвенные песнопения исполнил квартет студентов Московской духовной академии и семинарии, сопровождающий делегацию.

Монашествующие побывали на экскурсии в Византийском историко-археологическом музее святого праведного Лазаря при храме.

По окончании экскурсии, приветствуя делегацию Русской Православной Церкви в архондарике храма, митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия сказал, что хотел бы от лица Кипрской Православной Церкви выразить поддержку Русской Церкви не только молитвой и словами, но и действием. Одним из организаторов предстоящей международной конференции стал монастырь Киккской иконы Божией Матери.

Участники конференции рассмотрят целый ряд важных тем, которые помогут христианам всего мира, надеется митрополит Исаия, найти правильный путь духовной жизни в сегодняшней ситуации, ведь именно монашество всегда являлось ориентиром для церковных людей. Интересы иноков, всецело посвятивших себя Богу, стоят выше интересов геополитики.

От лица Русской Православной Церкви собравшихся приветствовал митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры. Владыка отметил, что участники делегации, побывавшие на Кипрской конференции год назад, могут засвидетельствовать, что искренняя любовь, проявляемая Кипрской Православной Церковью, в настоящее время выражается в ещё большей степени. «Мы находимся вне политических разделений, потому что мы чада Единого Небесного Отца и нас объединяет дух Христовой любви», — сказал владыка Арсений.

Ответное слово произнёс митрополит Китийский Нектарий, который подчеркнул, что приезд на землю Кипра братьев из Русской Православной Церкви и из других Православных Церквей — это всегда большая радость и утешение.

В завершение встречи владыка Арсений преподнёс главе Китийской митрополии Владимирскую икону Божией Матери. В свою очередь, митрополит Нектарий передал в дар участникам конференции образ святого праведного Лазаря.

Затем члены делегации направились в столицу Кипра Никосию. На следующий день запланированы посещение монашествующими храма святого Киприана в Мéнико и поездка в мужской ставропигиальный монастырь Киккской иконы Божией Матери.

Русская линия