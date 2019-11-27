27 ноября 2019 года сопредседатели Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря, основанного Патриархом Никоном 1656 году, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавили заключительное заседание Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению обители, сообщает Патриархия.ru.

Со вступительным словом к участникам заседания обратился Дмитрий Медведев, который заявил, что Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь полностью восстановлен. «Мы этим занимались более 10 лет, результат очень хороший», — отметил глава Правительства.

«Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто помог восстановить Ново-Иерусалимский монастырь. Особая ответственность, конечно, лежала на людях, которые там трудились, на строителях, реставраторах, инженерах, архитекторах, мастерах в самых разных областях творчества. Они опирались на помощь специалистов, которые входили в экспертные советы, это тоже было важно», — добавил Д. Медведев.

«Хочу сказать отдельные слова благодарности, Ваше Святейшество, Вам, всем представителям Русской Православной Церкви и, конечно, членам Попечительского совета, которые здесь присутствуют, во главе с Виктором Алексеевичем Зубковым, который работал, на мой взгляд, не покладая рук, и эта работа была организована на самом высоком уровне. Также благодарю и тех, кто занимался этим в Московской области», — заключил Д. Медведев.

Затем со словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл.

«Хотел бы сердечно всех вас приветствовать и выразить благодарность, прежде всего — Вам, Дмитрий Анатольевич, за Ваше непосредственное участие в этой большой работе, за то, как она была организована. Конечно, положительные результаты во многом были определены именно работой нашего совета под Вашим руководством, — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. — Хотел бы также выразить искреннюю признательность Виктору Алексеевичу Зубкову, который весь свой огромный опыт организатора, политика, человека, умеющего управлять большими системами, направил на возрождение этого замечательного монастыря. Благодарю Вас, Виктор Алексеевич».

«За прошедшие годы удалось выполнить большой комплекс научно-реставрационных работ, отреставрировано 29 объектов культурного значения, начиная от укрепления фундаментов и заканчивая возрождением интерьеров и художественных полотен. Создана мощная инженерная инфраструктура, построена газовая котельная, электрическая подстанция, проложены инженерные коммуникации. В настоящее время при поддержке фонда проводятся мероприятия духовно-просветительской направленности, создан музей, посвященный Патриарху Никону, — единственный музей, который посвящен этой выдающейся церковно-государственной личности. Высокую оценку проведенным работам дал Президент Владимир Владимирович Путин в ходе визита в монастырь 15 ноября 2017 года», — подчеркнул Предстоятель.

В завершение заседания Святейший Патриарх Кирилл во внимание к помощи в восстановлении Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря наградил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера орденом преподобного Андрея Иконописца I степени. Ранее в разное время церковными наградами за труды по восстановлению обители были отмечены другие члены Попечительского совета.

Русская линия