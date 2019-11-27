Русская линия
Сводка новостей от 27 ноября 2019

Митрополит Вострский Тимофей: В нынешних условиях всем Предстоятелям Поместных Церквей необходимо забыть о своих особых правах и принять призыв Патриарха Феофила
Призыв Иерусалимского Патриарха собраться в Иордании вызван глубоким кризисом в мировом Православии и необходимостью решения украинской проблемы, заявил владыка…

Митрополит Вострский Тимофей27 ноября 2019 года представитель Иерусалимского Патриархата, экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре митрополит Вострский Тимофей на страницах греческого агентства новостей «Ромфея» выступил с обращением, в котором призвал Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей принять приглашение Иерусалимского Патриарха Феофила о встрече в Иордании и собраться для обсуждения кризиса мирового Православия.

«Александрии, Антиохии и Иерусалиму не впервой встречаться в Священном Граде по вопросам, имеющим огромное значение для Церкви! После Ферраро-флорентийской унии три Патриарха встретились в Иерусалиме и осудили подписание этого соглашения», — напомнил владыка Тимофей.

«Давайте не будем забывать, что Иерусалимская Церковь была тем центром, в который после проповеди Евангелия среди народов вернулись Апостолы, чтобы обсудить возникшие проблемы, и там, в Иерусалиме, они приняли первые соборные решения», — заявил архипастырь.

«Конечно, позднее центр был перенесён туда, где была политическая власть. Сначала в Рим, затем в Константинополь, потому и Москва ныне претендует на такую позицию. Однако, Священный Град остался в сознании христиан «Градом Царя Христа», что отражено в протоколах Вселенских Соборов и Церкви Сиона, пользуясь уважением всех Церквей и даже протестантов, как, несомненно, «Мать всех Церквей».

«Церкви-Дочери сегодня, в виду тупика, созданного в Православии из-за украинского вопроса и уже переживающего печальный раскол, если они действительно заинтересованы в единстве ЦЕРКВИ, должны отказаться от своих интересов и привилегий происхождения и, надев хитон смирения и миролюбия, последовать призыву Его Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского, после многих молитв встретиться в Святом Духе, чтобы найти решение проблемы, которая разделяет Церковь Христову, чтобы единство православных могло быть восстановлено».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Вострский Тимофей: В нынешних условиях всем Предстоятелям Поместных Церквей необходимо забыть о своих особых правах и принять призыв Патриарха Феофила
Призыв Иерусалимского Патриарха собраться в Иордании вызван глубоким кризисом в мировом Православии и необходимостью решения украинской проблемы, заявил владыка...

Кипрская Православная Церковь радушно приняла монашескую делегацию Русской Православной Церкви
Делегацию игуменов и монашествующих русских монастырей возглавил викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений...

Протоиерей Димитрий Смирнов: Чем больше детей в семье, тем больше счастья
Глава Патриаршей комиссии принял участие в IV Всероссийской научно-практической конференции на тему «Здоровье семьи — здоровье нации»...

Завершились работы по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря
За вклад в возрождение обители Святейший Патриарх Кирилл наградил главу «Газпрома» Алексея Миллера орденом преподобного Андрея Иконописца I степени...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти императора Юстиниана Великого, мы вспоминаем графа П.Д.Киселева и архиепископа Екатеринославского Владимира (Соколовского-Автономова)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика