Митрополит Вострский Тимофей: В нынешних условиях всем Предстоятелям Поместных Церквей необходимо забыть о своих особых правах и принять призыв Патриарха Феофила

27 ноября 2019 года представитель Иерусалимского Патриархата, экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре митрополит Вострский Тимофей на страницах греческого агентства новостей «Ромфея» выступил с обращением, в котором призвал Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей принять приглашение Иерусалимского Патриарха Феофила о встрече в Иордании и собраться для обсуждения кризиса мирового Православия.

«Александрии, Антиохии и Иерусалиму не впервой встречаться в Священном Граде по вопросам, имеющим огромное значение для Церкви! После Ферраро-флорентийской унии три Патриарха встретились в Иерусалиме и осудили подписание этого соглашения», — напомнил владыка Тимофей.

«Давайте не будем забывать, что Иерусалимская Церковь была тем центром, в который после проповеди Евангелия среди народов вернулись Апостолы, чтобы обсудить возникшие проблемы, и там, в Иерусалиме, они приняли первые соборные решения», — заявил архипастырь.

«Конечно, позднее центр был перенесён туда, где была политическая власть. Сначала в Рим, затем в Константинополь, потому и Москва ныне претендует на такую позицию. Однако, Священный Град остался в сознании христиан «Градом Царя Христа», что отражено в протоколах Вселенских Соборов и Церкви Сиона, пользуясь уважением всех Церквей и даже протестантов, как, несомненно, «Мать всех Церквей».

«Церкви-Дочери сегодня, в виду тупика, созданного в Православии из-за украинского вопроса и уже переживающего печальный раскол, если они действительно заинтересованы в единстве ЦЕРКВИ, должны отказаться от своих интересов и привилегий происхождения и, надев хитон смирения и миролюбия, последовать призыву Его Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского, после многих молитв встретиться в Святом Духе, чтобы найти решение проблемы, которая разделяет Церковь Христову, чтобы единство православных могло быть восстановлено».

Русская линия