15 октября в Общественной палате РФ состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровье семьи — здоровье нации», посвященная различным аспектам здоровья семьи как основы духовно-нравственного, социального и репродуктивного потенциала России. Участниками конференции стали финалисты конкурса «Святость материнства», который проходит четвертый год подряд. В конференции также участвовали представители научного сообщества, профильных государственных учреждений, общественные деятели. В рамках конференции выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии.

Особое внимание было уделено вопросу сохранения репродуктивного здоровья населения, формированию семейно-ориентированного подхода в системе здравоохранения и образования, развитию новых форм межведомственного взаимодействия для организации эффективной помощи беременным женщинам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В своём выступлении протоиерей Димитрий Смирнов отметил: «Конечно, нашему времени очень повезло, что появилась эта всероссийская программа — „Святость материнства“. Само название сразу останавливает наше внимание и возносит наш ум к чему-то очень важному, потому что нет ничего более важного, чем святость. И с появлением этой программы появился такой маяк, с помощью которого можно определить путь, по которому мы должны двигаться».

Председатель Патриаршей комиссии отметил, что, несмотря на попытки государства изменить ситуацию, в России всё ещё не происходит радикальных изменений, говорящих о возрождении семейных ценностей: «Половина браков — развод. Не знаю, как сегодня, но ещё 5 лет назад 90 процентов мужчин не платили алименты. И у государства не было возможностей как-то это изменить. Количество абортов уменьшается, но не настолько, чтобы все дети остались живы. Сейчас появились новая технология — ЭКО. Жалко, что никто не прислушивается к голосу Церкви, которая категорически выступает против подобных технологий».

Отец Димитрий привёл данные исследований, о которых говорят эксперты: у детей, рожденных в результате ЭКО, в 2 раза больше врожденных дефектов развития; 51% этих детей демонстрируют признаки умственной отсталости, что во много раз превышает обычный уровень; в 60−65% в результате процедуры ЭКО эмбрионы (то есть дети) погибают.

«А на демографическую ситуацию это вообще никак не влияет, потому что это менее одного процента. То есть это ничего не даёт, хотя это в огромных масштабах рекламируется. И хоть бы кто-то задумался: а почему Церковь против экстракорпорального оплодотворения? Потому что такой ценой. Если человек там что-то хочет, значит, ему надо всё разрешить?», — отметил он.

В связи с этим он выразил озабоченность тем, что в России законодатели всерьёз обсуждают возможность окончательно узаконить коммерческое суррогатное материнство, вместо запрета этой практики: «И если в Германии в стране, в которой господствовал фашизм, который мы победили, за это в тюрьму сажают, то у нас обсуждается возможность окончательно узаконить то, за что в Германии не победившего фашизма сажают в тюрьму. И вообще, во многих странах это не разрешено. Я не буду говорить, потому что об этом даже тяжело говорить, куда часто направляются потом дети, которых получили путём суррогатного материнства, кто их усыновляет и в чем они бывают воспитаны. Это просто против Божественного замысла. Хуже этого греха вообще ничего не бывает на свете. Если Россия будет полигоном для этого, для чьих-то заработков, то это, конечно, будет ужасно. И самое главное, что святость материнства, таким образом, будет опорочена навсегда».

Отец Димитрий также обратил внимание на значение духовного здоровья общества и семьи: «Надо рассматривать здоровье семьи как комплекс, не только здоровье телесное, но и здоровье душевное, и здоровье духовное, что вообще есть самое главное. Если дух человека движется к Богу, то всё остальные составы человека — и душа его, и тело — они встраиваются в это. Что лучше — прекрасный здоровый человек, а душа его как у скотины? Нужны нам такие люди? Или, может быть, лучше человек, который болен, но дух его высоко и он из тех сил телесных, которые у него остались, трудится для людей. Все скажут: ну конечно, последнее. И хотя появилась в советское время новая пословица — „Главное — здоровье“, — в ней не говорится, какое. Главное — духовное и душевное здоровье. А медицина, слава Богу, что она есть. Это прекрасная вещь. И можно с её помощью даже людям не совсем здоровым дать возможность ещё потрудиться 10, а может, 20 лет. Это прекрасно. Но, всё-таки, не это главное. Потому что поступками человека руководит его дух».

Председатель Патриаршей комиссии также затронул отношение к семьей в современном обществе: «Семья, хотя мы привыкли говорить про „институт семьи“, это никакой не „институт“. Потому что институт — это, допустим, Общественная палата. Это институт. Прокуратура — это институт. Армия, Росгвардия — это институт. Почему? Люди собрались, подумали, как организовать защиту Родины. Появились армии. А семью дал человеку Бог. Никто же не задумывается: а зачем так сложено — мужчина, женщина, их сложные взаимоотношения? Потому что по Божьему замыслу главное, что движет развитием, это только любовь. Возникающая в семье и до семьи любовь, отношения женщины к мужчине, мужчины к женщине: и Господь вознаграждает их детьми. И чем больше детей, тем больше счастья. Русские люди построили это великое государство и на лошадях освоили шестую часть суши. Великий народ. Но теперь он впервые вымирает, после 1992 года. И этому надо воспрепятствовать, если нам дорого то, что тысячу лет создавали наши предки. А корень этой проблемы именно в чадородии. Сто лет назад средняя русская женщина рождала восемь детей. Были те, кто рождал и по 15, и по 20, и по 7, и по одному, были и бездетные. Всё было. Но в среднем восемь. Мы были самым многодетным народом в Европе, потому что мы тоже европейский народ. Поэтому нам не был страшен какой-то там Наполеон. При очень тяжёлых географических и климатических условиях. Тем не менее, эти крепкие люди на конях освоили землю и построили великую цивилизацию с её известными всему миру писателями, поэтами, военачальниками. И даже в космос первые вышли. Неужели это всё умрёт?».

В заключение своего выступления отец Димитрий выразил надежду, что наиболее деятельные люди российского общества будут заниматься решением этих проблем, и что смогут появиться и другие организации, действующие в том же направлении, что и программа «Святость материнства», и не менее плодотворные. «Дай Бог вам всем доброго здоровья — и духовного, и душевного, и телесного», — пожелал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи участникам конференции.

Русская линия