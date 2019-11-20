В условиях, когда в России продолжают совершаться сотни тысяч абортов, и нет никакой достоверной информации по поводу того, сколько подобных «операций» и при каких условиях совершается в частных клиниках, министерство здравоохранения Самарской области взяло курс на исключение данной «операции» из списка частных медцентров. Об этом заявил министр региона Михаил Ратманов, сообщает Интерфакс.

«Я обратился к руководителям частных лечебных учреждений с призывом не проводить искусственное прерывание беременности в своих учреждениях, и я рад, что 10 из 31 частного учреждения отказались от выполнения абортов и добровольно сдали лицензию на данный вид деятельности», — заявил министр 19 ноября на заседании местной Думы.

При этом Михаил Ратманов выразил надежду, что уже с 2020 года аборты в области будут проводиться только в государственных больницах, где можно проконтролировать их число и реальные показанию к данной «операции». При этом местный Минздрав подчёркивает, что не может запретить частникам делать аборты, но настоятельно это рекомендует, чтобы улучшить демографическую ситуацию в области, сообщает КП.

«В государственных больницах проводят консультации с женщинами, которые хотят прервать беременность. В этом году 18% женщин после них отказались от аборта, — рассказали в Минздраве. — В женских консультациях прерывание беременности проводят только после 2−7 „дней тишины“, во время которых женщина может подумать и изменить решение. В условиях многих частных медицинских организаций эти требования не соблюдаются в силу коммерческой заинтересованности. Кроме того, некоторые низ них не могут соблюсти требования к проведению безопасного аборта из-за отсутствия специалистов и оборудования».

Аргументы министра убедили не всех. В результате переговоров сдать лицензии на проведение абортов согласились пока только 10 частных клиник из 31.

Сам министр Михаил Ратманов считает, что запрещать аборты в России нельзя, но их необходимо взять под строгий контроль. «В госучреждениях беременным даются „дни тишины“, чтобы подумать. В результате за 9 месяцев этого года 774 женщины отказались от абортов и выбрали жизнь будущим детям. Так что я считаю, что мы должны дать женщине ещё один шанс вспомнить о своём главном предназначении на земле — родить ребёнка», — заявил министр.

Конечно, сама по себе позиция министра Ратманова с первого взгляда выглядит несколько странно. Вместо того, чтобы полностью отказаться от финансирования и производства абортов в больницах, которые по своему предназначению должны лечить, а не убивать людей, российские чиновники предлагают именно в них и совершать аборты.

Тем не менее, в условиях, когда аборты в России может делать любой желающий и не предоставлять при этом никакой информации, даже эта инициатива выглядит благом. При этом возникает только один вопрос: кто мешает российским властям не рекомендовать частным медцентрам отказаться от абортов, а законодательно запретить им их производство? Ведь всем известно, что частные центры откровенно заинтересованы в большем количестве абортов, так как они приносят им прибыль.

Русская линия