20 ноября 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день Его Святейшеству исполнилось 73 года. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором коснулся темы нестроений в мировом Православии, сообщает Патриархия.Ru.

«Благодарю вас за молитвы о мне, недостойном. Но главное, я хотел бы поблагодарить весь наш епископат, духовенство, верующий народ за ту огромную поддержку, которую я сегодня ощущаю, принимая очень непростые решения, касающиеся уврачевания расколов, разделений, противоречий, которые в последнее время, по наущению диавола, создают огромные трудности в сохранении единства Православной Церкви, — заявил Патриарх Кирилл.

То, что мы сегодня видим, — это не инициатива церковных лидеров. Это инициатива внешних по отношению к Церкви сил. Давно уже вынашивалась идея, что Церковь якобы представляет собой так называемую «мягкую силу», и некоторых политических противников России почему-то очень беспокоила Русская Церковь, которую они считали «мягкой силой». Кто-то поставил вопрос, не слишком ли близки отношения России с единоверными народами, в первую очередь, с греческим народом, с греческими Патриархатами. И мы знаем, что была дана установка поссорить русский православный мир с греческим православным миром. То, что мы сегодня видим, — это не результат инициативы Поместных Церквей, это результат того, что некоторые Церкви не сумели выдержать давления. Предстоятели Церквей мне говорят прямо: «На нас давят», на что я отвечаю: «Не рассказывайте нам в России про давление внешних сил. В течение XX века это были не тяжёлые разговоры с власть имущими. Наши предки прошли через тюрьмы, лагеря, через Бутовский полигон, но Русская Церковь не преклонила колен перед теми, кто это давление оказывал». Конечно, таким образом никто не давит на наши братские Поместные Православные Церкви, но, может быть, жизнь в спокойных условиях создала некое впечатление благополучия, и даже дипломатическое давление, которое было оказано на целый ряд Церквей, в первую очередь греческих, кто-то не сумел выдержать. Проблемы в отношениях Русской Церкви с некоторыми братскими греческими Церквами — это результат внешнего давления. А поскольку случившееся не проистекает из внутренней жизни Церквей, то глубоко убеждён, что очень скоро всё это прекратится.

Вот реальный яркий пример: какому давлению подвергалась наша Церковь на Украине при бывшем президенте этой страны! Казалось, все силы государственной власти работали на то, чтобы разорвать отношения России и Украины по церковной линии. Но наши братья и сестры на Украине выдержали! Не прогнулись под этим давлением! Ну, а где теперь тот, кто его организовал? Сегодня уже и давления такого нет, и политика вмешательства в жизнь Церкви критикуется. То же самое произойдёт и с теми греческими Церквами, которые, находясь в куда более спокойном положении, чем Украинская Церковь, тем не менее, поддались на уговоры второразрядных чиновников.

Я рассказываю обо всём этом, чтобы вы ясно понимали: сегодня на Православную Церковь оказывается давление, в первую очередь для того, чтобы произошёл разрыв между православным греческим и славянским миром. И мы должны сделать всё, чтобы эти злые замыслы ни в коем случае не подорвали единство Святой, Соборной и Апостольской Православной Церкви. Ещё раз благодарю наш епископат за единомыслие, за поддержку Патриарха, который в силу своего положения находится в центре этой борьбы.

Конечно, по-человечески не всегда легко справляться с той информацией, которая поступает, особенно когда слышишь о предательстве близких людей, о том, что происходит вопреки всякой логике в той или иной части мирового Православия. Но молюсь и верю, что по молитвам всей Вселенской Православной Церкви Господь уврачует провоцируемые извне конфликты.

В ответ на эти разделения, в ответ на попытки разорвать связи между Поместными Православными Церквами мы должны крепить наше внутреннее единство. Покуда это единство безупречно, мы будем обладать силой, способной сопротивляться всяким внешним попыткам разделить Вселенское Православие. Наш голос и наш пример будут убедительны, ведь мы Церковь не одной страны, Российской Федерации, но Церковь, простирающая свою юрисдикцию на многие государства, мы подлинно многонациональная Церковь. Когда наши константинопольские собратья обвиняют нас в этнофилетизме, они просто не понимают, о чем говорят. Этнофилетизм — это поставление этнических ценностей и этнических целей превыше церковных. Я всегда отвечаю: у нас десятки этносов. Какой этнос мы можем поставить превыше церковных интересов? Любая попытка такого рода привела бы к нестроениям и разделениям внутри нашей Церкви. И уж если речь об этнофилетизме, то нужно говорить о тех Церквах, в которых открыто заявляется, будто поддержка Русской Православной Церкви — это предательство общих эллинских интересов. Так говорят некоторые греческие политики и представители епископата. Этнофилетизм действительно существует — там, где кто-то смеет говорить, что этнические интересы превыше интересов Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Поэтому наше с вами служение внутри многонациональной Русской Церкви Московского Патриархата может и должно помочь всем тем, кто заблуждается, кто поставляет этнический фактор выше фактора церковного, для кого политика становится важнее церковной проповеди.

Пройдя через многие испытания в ХХ веке, мы многому научились — в первую очередь тому, что нужно сохранять единство Церкви и не допускать расколов, разделений, ересей. Мы должны быть объединены силой молитвы, силой духа. Мы должны воспринимать благодать Божию от единой Чаши, пред Которой преклоняем колена. Верим, что по благодати Божией, по молитвам святых мучеников и исповедников Церкви нашей, отстаивавших свободу Русской Православной Церкви, Господь даст и нам силу — в первую очередь, силу любви, способность любить друг друга, даже когда возникают человеческие недоразумения. Мы не должны потерять любви к нашим братьям, которые сегодня по внушению извне отлагаются от общения с нами. Мы не должны отвечать им тем же, но должны сохранять молитву о них и сознавать, что даже заблудший брат, раскаявшись, может вернуться в отчий дом.

В ответ на страдания мучеников, в ответ на наши молитвы Бог даст нам и разумение, и силы таким образом идти по уготованному пути, чтобы не срываться в ошибки, расколы, ереси, но, сохраняя чистоту Православия, стремиться к тому, чтобы вера православная укоренялась в сердцах наших людей, особенно молодежи. А ведь сегодня самая уязвимая часть Тела Церкви — это молодежь, на которую оказывается мощное воздействие через социальные сети, через многие иные источники информации. Вот я и хотел бы призвать всех, в первую очередь молодежь, а также всех наших мирян и, конечно, наше духовенство крепить единство Церкви силой молитвы, общими богослужениями, совместным проведением торжеств и всем тем, что помогает нам осознать причастность к Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, к Русской Православной Церкви — Матери десятков и десятков миллионов людей.

Ещё раз благодарю вас сердечно за вашу поддержку, за ваши молитвы. И да поможет нам Господь со смирением, кротостью и упованием на Его помощь идти вперед, ничего не боясь и ничему не поклоняясь, кроме как единому истинному Господу и Спасителю нашему. Аминь".

Русская линия