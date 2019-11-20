Сегодня, в день рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Москву прибыл глава Иерусалимского Патриархата Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III, который намерен лично получить в России присуждённую ему премию Международного общественного Фонда единства православных народов.

В российской столице высокого гостя приветствовал Президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает официальный сайт Президента РФ.

«Ваше Блаженство! Позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в России, — приветствовал Патриарха Феофила Владимир Путин. — Я знаю, что Вы находитесь у нас в связи с вручением Вам премии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Поздравляю Вас с этим.

Между Церквями нашими всегда были особые, очень добрые отношения, и, безусловно, это идёт на пользу Православию в целом, мировому Православию, укрепляет взаимоотношения между верующими наших стран. Я Вас хочу за это поблагодарить. Мы со своей стороны — со стороны государства, имею в виду — будем делать всё для того, чтобы поддержать этот процесс. Хочу Вас поблагодарить за те условия, которые Вы создаёте для наших паломников в Иерусалиме. Это большой поток, и то, что Вы делаете для наших людей, для наших граждан, — мы это высоко ценим. Надеюсь, что эти добрые взаимоотношения, укрепляющие православие в мире, эта совместная работа между Вами и Патриархом Московским и всея Руси будет продолжаться.

Я совсем недавно, будучи в Венгрии, встречался с иерархами христианских Церквей, которые работают на Ближнем Востоке. Мы отдаём себе отчёт в том, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке, в своей колыбели. И здесь нам нужно объединение усилий для того, чтобы защитить интересы христиан. Любое разобщение нанесёт огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе.

Конечно, мы должны делать это с представителями других конфессий, и, прежде всего, что касается Ближнего Востока, — с мусульманскими конфессиями, с нашими братьями и сёстрами среди представителей ислама. Мы с ними в очень тесном контакте, и, действительно, работаем очень эффективно совместно, совместно решая общие задачи по защите наших общих традиционных ценностей.

Как Вы знаете, я в следующем году в середине января буду в Израиле — и по случаю Дня памяти жертв Холокоста, и по случаю [открытия] нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы нашей страны в ходе Второй мировой войны, в данном случае — жертвами блокады Ленинграда.

Представляется, что взаимодействие с Израилем тоже имеет серьёзное значение. У нас, слава Богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля, с одной стороны, а с другой стороны — с иудеями в Российской Федерации, которые являются в определённом смысле «мостом», в том числе даже в межгосударственных наших отношениях.

Так что нам есть о чём поговорить. Я очень рад Вас видеть".

Не секрет, что Иерусалимский Патриархат в настоящее время испытывает большие трудности в связи с действиями еврейских властей, которые пытаются изменить статус-кво на Святой Земле и отнять ряд строений у Иерусалимской Церкви. В связи с этим христианские Церкви на Святой Земле уже неоднократно выражали свой протест и даже на время закрывали Храм Гроба Господня.

«В первую очередь хотел бы передать благословение Святого града Иерусалима и благодарность христиан Ближнего Востока, которые вас высоко ценят, — заявил Патриарх Феофил в ответ на слова Владимира Путина. — Также хочу поблагодарить от себя лично и от имени всего братства за ваш интерес и защиту, которую вы оказываете нашему братству, и за вашу решительную помощь, которая имела большое значение по защите храма Гроба Господня».

В Русской Православной Церкви рассчитывают, что Иерусалимский Патриархат не пойдёт на поводу у Фанара и не станет признавать украинских раскольников. В связи с этим визит Патриарха Иерусалимского Феофила в российскую столицу является многообещающим событием, и есть надежда, что ни Иерусалим, ни Кипр, ни Антиохия не станут признавать «ПЦУ».

Русская линия