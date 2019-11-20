Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской Православной Церкви в городе Санкт-Петербурге планирует воссоздать снесённую в 1975 году Борисоглебскую церковь, располагавшуюся на Синопской набережной, сообщает Православие.Ru.

Церковь во имя святых Бориса и Глеба была построена в 1869—1882 годах на средства петербургского купечества в память о чудесном спасении Императора Александра II при покушении на его жизнь. Пятикупольный храм на гранитном цоколе спроектировал академик Императорской Академии художеств Михаил Щурупов. Борисоглебская церковь действовала до 1934 года, после чего советские власти превратили её в склад, а в 1975 году уничтожили.

«Восстановление храма на историческом месте невозможно, в настоящее время там частично проходит Синопская набережная. Но оно возможно на ближайшем участке — там, где сейчас расположена пустующая парковка. Зажатая между двумя проездами площадка находится в собственности Петербурга», — рассказал представитель Фонда Филипп Грибанов.

В настоящее время Фонд готовит обращение к руководству Петербурга с просьбой о передаче этого участка под строительство храма целевым назначением. Примерно 1,5−2 года уйдёт на подготовку градостроительной документации, ещё около 5 лет на воссоздание церкви. Облик будет полностью воссоздан по фотографиям и чертежам.

«Этот храм — один из многих, которые мы рассматривали к восстановлению и оценивали в течение долгого времени при участии историков, культурологов и экспертного сообщества. У церкви во имя святых Бориса и Глеба, разрушенной почти полвека назад, удивительная и непростая судьба. Её восстановление — это историческая справедливость, и оно станет не только настоящим спасением для этой территории, но и новым открыточным видом на набережной», — отметил Филипп Грибанов.

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