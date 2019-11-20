Русская линия
Сводка новостей от 20 ноября 2019

В Екатеринбурге стартовала акция «Вера без дел мертва»
Православная служба милосердия объявила сбор пожертвований в пользу женщин, отказавшихся от аборта, несмотря на сложные жизненные обстоятельства…

АбортыС 18 по 23 ноября 2019 года в храмах Екатеринбургской епархии проходит ставшая уже традиционной акция «Вера без дел мертва». Для беременных женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, для молодых мам и их новорожденных малышей организован сбор гуманитарной помощи и денежных пожертвований, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Сбор проходит в рамках акции «Неделя за жизнь — Михаило-Архангельские дни 2019» — ежегодных общественных мероприятий, которые проводятся с целью привлечения внимания населения к проблеме положительного отношения в обществе к абортам, и выступают в защиту жизни нерожденных детей.

«В течение недели мы будем собирать средства и разную гуманитарную помощь для тех женщин, которые, не смотря на обстоятельства, решаются сохранить жизнь своему ребёнку и их решение нужно обязательно поддержать», — заявил председатель Отдела социального служения Екатеринбургской епархии, настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы (на ВИЗе) протоиерей Евгений Попиченко.

«Я призываю всех принять участие в Михайловских днях и молитвенно, и присутствием в храме на богослужении, и своим посильным участием в поддержке матерей, желающих сохранить жизнь младенцев», — обратился к верующим отец Евгений.

Как рассказали в епархиальном Отделе социального служения, сбор помощи организуется во всех храмах Екатеринбургской епархии. На приходах устанавливаются специальные корзины для предметов гуманитарной помощи и денежных пожертвований. Для младенцев собирают средства гигиены, подгузники, детские смеси, одежду, ванночки.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву
В столице Предстоятеля приветствовали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Президент России Владимир Путин...

Святейший Патриарх Кирилл: «Проблемы в отношениях Русской Церкви с некоторыми братскими греческими Церквами — это результат внешнего давления»
Предстоятель Русской Православной Церкви заявил, что кризис в мировом Православии не должен привести к разрыву между православным греческим и славянским миром...

Филипп Грибанов: Восстановление храма святых князей Бориса и Глеба украсит Синопскую набережную
В Санкт-Петербурге планируют восстановить Борисоглебскую церковь, снесённую советскими властями в 1975 году...

Михаил Ратманов: «Я рад, что 10 из 31 частного учреждения отказались от выполнения абортов и добровольно сдали лицензию на данный вид деятельности»
Глава Минздрава Самарской области надеется, что вскоре все областные частные клиники откажутся от абортов...

В Екатеринбурге стартовала акция «Вера без дел мертва»
Православная служба милосердия объявила сбор пожертвований в пользу женщин, отказавшихся от аборта, несмотря на сложные жизненные обстоятельства...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти выдающего русского мыслителя, теоретика русского консерватизма Н.Я.Данилевского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика