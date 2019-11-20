С 18 по 23 ноября 2019 года в храмах Екатеринбургской епархии проходит ставшая уже традиционной акция «Вера без дел мертва». Для беременных женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, для молодых мам и их новорожденных малышей организован сбор гуманитарной помощи и денежных пожертвований, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Сбор проходит в рамках акции «Неделя за жизнь — Михаило-Архангельские дни 2019» — ежегодных общественных мероприятий, которые проводятся с целью привлечения внимания населения к проблеме положительного отношения в обществе к абортам, и выступают в защиту жизни нерожденных детей.

«В течение недели мы будем собирать средства и разную гуманитарную помощь для тех женщин, которые, не смотря на обстоятельства, решаются сохранить жизнь своему ребёнку и их решение нужно обязательно поддержать», — заявил председатель Отдела социального служения Екатеринбургской епархии, настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы (на ВИЗе) протоиерей Евгений Попиченко.

«Я призываю всех принять участие в Михайловских днях и молитвенно, и присутствием в храме на богослужении, и своим посильным участием в поддержке матерей, желающих сохранить жизнь младенцев», — обратился к верующим отец Евгений.

Как рассказали в епархиальном Отделе социального служения, сбор помощи организуется во всех храмах Екатеринбургской епархии. На приходах устанавливаются специальные корзины для предметов гуманитарной помощи и денежных пожертвований. Для младенцев собирают средства гигиены, подгузники, детские смеси, одежду, ванночки.

Русская линия