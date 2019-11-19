Вернувшийся из «паломничества» по Греции запрещённый в служении за предательство канонической Церкви и уход к раскольникам митрополит Александр (Драбинко) в аэропорту дал интервью журналистам «1+1», в котором весьма привычно для себя объяснил, почему греки так холодно приняли делегацию «ПЦУ» и отказались сослужить вместе с ним и митрополитом Симеоном (Шостацким).

Драбинко считает, что греки просто боятся Путина и среди них очень велико российское влияние. Никак иначе объяснить провал своего провокационного «паломничества» украинский ренегат не смог, сообщает СПЖ.

По его словам, изменения в программу паломнической поездки вносили якобы, чтобы избежать провокаций со стороны России, а не потому, что многие греки не захотели видеть у себя в храме украинских раскольников. «Они видели предыдущую нашу программу, которую мы дали. Мы её дали специально не совсем точной. Мы чётко осознавали, что противодействие, конечно будет», — сказал Драбинко.

На вопрос о том, почему только Элладская Церковь и Александрийский Патриархат признали «ПЦУ», представитель украинских раскольников сослался на анонимные источники в Греции и заявил, что «это Путин виноват».

«Я так понимаю, что в мире мы будем иметь в ближайшее время признание из всех Поместных Православных Церквей, которые не зависят, как мне сказали. Говорят: а что мы можем сделать? Это вы уже спрашивайте у Путина, а не у нас, почему другие грекоязычные Церкви, как Кипрская, как Иерусалимская, на сегодняшний день ещё пока что не признали», — заявил Драбинко.

Таким образом, в «ПЦУ» открыто говорят, что ждут признания только со стороны грекоязычных Церквей, для которых Фанар и общегреческие ценности важнее канонов и единства мирового Православия. Но даже здесь наблюдаются большие проблемы.

Драбинко объясняет это действиями Путина и России, однако на самом деле куда большее давление на Поместные Церкви оказывается со стороны США и совсем в обратном направлении. Именно американские дипломаты зачастили с визитами к Предстоятелям Поместных Церквей, а не российские чиновники. А потому бывший Драбинко переворачивает всё с ног на голову.

Русская линия