Публичная деятельность жителя Казани, который сменил свою фамилию и стал именовать себя потомком генерала Каппеля Александром Каппелем, вызвала недоумение у истинных потомков Георгиевского кавалера. Об этом заявил правнук генерала Каппеля, внук родного сына генерала Кирилла Владимировича Строльмана Егор Борисович Строльман, сообщает ИА Красная весна.

Прежнее имя «Александра Каппеля» Искандер Исаакович. Он возглавляет ДОСААФ Лаишевского района Татарстана. Более никаких сведений об этом человеке, который на публичных мероприятиях выдаёт себя за родственника Каппеля, найти не удалось. Известно только, что Искандер не так давно сменил своё имя на Александр, видимо, для того, чтобы больше походить на потомка Каппеля. Биографии этого публичного человека в открытом доступе нет, найти в Интернете его фото также оказалось нелёгкой задачей.

Не так давно Искандер Исаакович принял участие в мероприятии с реконструкцией боев времён Гражданской войны в Верхнем Услоне на горе Соколке, где в августе 1918 года Казань от нападений красных обороняли каппелевцы. В ходе этого мероприятия казакам представили Искандера, как потомка Каппеля. Правда, СМИ по-разному именуют его: одни называют «троюродным внучатым племянником», другие «правнуком» генерала.

Истинный правнук Каппеля Егор Борисович Строльман заявил, что никто из его родных никогда не слышал о таком человеке. После того, как «Александр Каппель» стал публично заявлять о том, что он потомок генерала, «мы вышли с ним на связь и попросили показать по какой линии он «потомок». «Сразу он объясниться не смог, поэтому мы до сих пор ждём подробностей», — заявил Строльман.

Каппель — это хорошо известная фамилия, генерала Владимира Оскаровича Каппеля любят и уважают очень многие в России, а потому потомки Георгиевского кавалера опасаются, что самозванцы, объявляющие себя родственниками Каппеля, могут ввести людей в заблуждение. «Зачем ему понадобилось изменять личные документы на фамилию Каппель, совершенно не понятно. Даже мы, прямые потомки, этого не делаем», — добавил Егор Строльман.

Он также обратил внимание, что об «Александре Каппеле» практически нет никакой информации, с родственниками Каппеля он также никогда ранее не связывался. «Нас найти дело десяти минут поиска в Интернете, однако „новый родственник“, не то чтобы предупредил о своём участии в мероприятии, он о своём существовании нам не сообщил», — заявил правнук генерала.

Для того, чтобы понимать кто является истинным потомком генерала можно обратиться с материалам, которые уже давно есть в открытом доступе и содержатся в книге «Каппель и каппелевцы» из серии «Белые воины».

Русская линия