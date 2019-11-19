Протоиерей Димитрий Смирнов: «Не надо бояться детей. Не надо от них предохраняться, как будто они бандиты. Они вас сделают счастливыми»

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов принял участие в пленарной дискуссии, которой открылся пятый региональный этап XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». На пленарной дискуссии, посвященной роли педагогов и семьи в сохранении наследия Великой Победы, священник призвал педагогов учить детей главному в жизни — семейным ценностям, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

В ходе дискуссии ведущий — директор по региональному развитию радио «Вера» Денис Маханько, отсылая свой вопрос к докладу митрополита Екатеринбургского Кирилла, обратился к протоиерею Димитрию Смирнову: «Что делать? Как избавиться от этого беспамятства и равнодушия, о которых говорил владыка?». Напомним, в своем выступлении на открытии Чтений митрополит Кирилл констатировал «ужасное беспамятство и равнодушие» современного общества.

«Что делать — это хороший вопрос. Я очень рад, что я оказался среди педагогического сообщества. Я сам педагог и всю жизнь занимаюсь воспитанием деток, и много об этом думал. Видя теперешнее состояние наших отроков, берет оторопь, как будто катит некий каток под названием Интернет, который вроде бы должен образовывать, но, наоборот, все изглаживает, даже такие вещи, которые доступны всем млекопитающим — любовь к своим родителям. Дети живут сообществом школьного класса или курса, а отец, мать, дед, бабка — это то, что им мешает жить», — отметил священник.

Отец Димитрий с сожалением отметил, что молодежь на сегодняшний день забыла, как создавать семьи. «В этом году у нас 50 процентов разводов. Наши молодые люди разучились жениться и выходить замуж. Они забыли, их никто этому не учит. Люди думают, как свадьбу получше устроить — вот что, оказывается, надо. То есть совершенно потеряны ориентиры. Мы все должны учить в школе главному предмету. Первый профилирующий урок на все одиннадцать лет — это семья, любовь. Счастливый тот, у кого хорошая семья, любящая. Потому что там как в раю — когда ты любишь её, а она любит тебя. Вот что такое счастье. Но надо этому научить. Если не знаешь сам (как, если развелся или развелась), то хотя бы книжки почитай. У нас половина безотцовщины. Мы этим должны заниматься. Школа должна готовить к жизни, но жизнь — это семья. А не раскрытие самого себя и самореализация».

Председатель Патриаршей комиссии подчеркнул, что прививать детям семейные ценности можно на каждом уроке по любому профилю — будь то алгебра или геометрия, при условии, что педагоги сами изучили Священное Писание и русскую историю.

В своём слове пастырь также привел печальные факты о ситуации по искусственному прерыванию беременности в стране:

«Мы первые в мире по абортам. Это страна, победившая фашизм? Извините, а что такое фашизм? Не это ли фашизм, когда мама убивает собственное дитя? В России всего 100 лет назад каждая мать рожала восемь детей в среднем. Было и по пятнадцать и по двадцать детей. Менделеев был восемнадцатым в семье. Мы с вами должны из мальчиков вырастить отцов, не какую-то пьяную шваль, а отцов, ответственных. У нас мужчин нет, они все выродились. А из девочек — матерей. Я на исповеди у девочек спрашиваю: „А кем ты хочешь быть?“. За последние 10 лет ни одна не сказала „хочу быть мамой“. Можете себе такое представить? Бог создал женщину, чтобы она была мамой, чтобы её сердце увеличилось для любви».

Священник отметил, что многодетным родителям не стоит беспокоиться о том, хватит ли у них сил на то, чтобы вырастить несколько детей:

«Откуда силы? От Бога. Бог даст сил. И тогда будет Россия процветать. И мы сохраним то великое богатство и великое наследие наших побед — начиная Куликовым полем и кончая Курской битвой, когда произошёл великий коренной перелом в Великой Отечественной войне. Недавно мой диакон родил десятого сынка — ну это же прекрасно. Он родил, а его даже президент страны заметил, хотят его наградить. Прекрасные молодые люди. И с его женой Машенькой я знаком с её малых лет. Я никогда в жизни не видел её не улыбающейся. Она излучает счастье. И каждый себя может этим одарить. Да, будем жить победнее. Ну и что?» — заметил пастырь и привел в пример свое собственное детство.

«Я вырос в бараке, у моей матери была одна ночная рубашка и одно пальто во время всего моего детства. Но разве у матери главное — это пальто? Нет. Главное, что у нас было в нашей комнатке 17-ти метровой — это книги, и я их все прочёл. И любовь между родителями. И нашими игрушками весь барак играл. Счастье, и ничего нет слаще — это человеческие отношения. Не надо бояться детей. Не надо от них предохраняться, как будто они бандиты. Они вас сделают счастливыми. Потому что дети — это тот, кто пришёл к вам с Неба. Деньги вас счастливыми не сделают».

Русская линия