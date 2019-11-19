Русская линия
Сводка новостей от 19 ноября 2019

Трамп преподнёс Израилю ещё один подарок
США объявили о признании еврейских поселений, которые Израиль строит на оккупированных территориях Палестины…

Дональд Трамп и Биньямин НетаньяхуНеизвестно, как Дональд Трамп войдёт в американскую историю, и будут ли проклинать или благословлять его американцы, но то, что его никогда не забудут евреи — это точно. Уж слишком много подарков преподнёс Израилю этот президент США, которого по праву можно теперь считать лучшим другом и покровителем Еврейского государства.

После того, как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, и Вашингтон заявил о том, что оккупированные евреями сирийские Голанские высоты являются израильскими, Администрация США фактически отказалась от поддержки решения ближневосточного конфликта по формуле «два народа — два государство», признав законными еврейские поселения на оккупированных территориях Палестины.

«Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право», — сказал глава Госдепа Майк Помпео в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл Госдепартамент.

В сентябре израильское правительство одобрило строительство поселения в Иорданской долине в рамках намерения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху распространить суверенитет Израиля на части Западного берега Иордана. То есть, по сути, речь идёт о медленном, но верном, выдавливании арабов из этих территорий.

Мусульманские страны уже выразили протест по данному решению США. Отказалась его принять и Европа, сообщает ТАСС.

«Позиция Европейского союза в отношении политики Израиля по строительству поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН», — заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Всё это говорит о том, что разрешить ближневосточный конфликт не только невозможно, но даже попытки сделать это теперь изначально будут обречены на провал. Если раньше хотя бы на какое-то время арабов и евреев удавалось усадить за единый стол для переговоров, то теперь сделать это будет практически невозможно. Евреи и раньше не демонстрировали никакого желания договариваться с арабами и выполнять резолюции ООН, а теперь у них появился защитник Трамп, и они чувствуют себя совершенно безнаказанно.

Русская линия

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