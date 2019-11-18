Русская линия
Сводка новостей от 18 ноября 2019

В Германии хотят знать, на какие дальнейшие шаги готов пойти Киев в вопросе выполнения Минских соглашений
Накануне саммита «нормандской четвёрки» на Украину вылетел глава МИД Германии, который проведёт в Киеве «политические консультации»…

Хайко МаасЗа три недели до саммита в «нормандском формате» по донбасскому урегулированию в Киеве пройдут «политические консультации» с участием министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. Глава немецкого внешнеполитического ведомства вылетел на Украину 18 ноября, сообщает «Немецкая волна».

В Германии хотят знать, на какие дальнейшие шаги готовы пойти власти Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Завтра состоятся встречи Мааса с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, а также министром иностранных дел Вадимом Пристайко. По словам пресс-секретаря немецкого ведомства, во время консультаций в Киеве речь пойдёт о дальнейших конкретных шагах, которые могут быть предприняты на саммите «нормандской четверки».

Перед встречами в Киеве Маас посетит линию разграничения в Донбассе, сообщил далее представитель МИД ФРГ. По его словам, он планирует ознакомиться с прогрессом в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины. Но речь идёт прежде всего о том, чтобы «выразить Украине солидарность и поддержку», отметил он далее.

Тем не менее, данный визит главного немецкого дипломата на Украину может стать не слишком приятным для украинских властей. Какую бы поддержку не выражал украинским чиновникам Маас, в Европе ждут от Украины продолжения выполнения Минских соглашений, а команде Зеленского с трудом удалось отвести свои войска из двух населённых пунктов на Донбассе. Этот вопрос пришлось решать лично Зеленскому, который даже приезжал на передовую разбираться с украинскими националистами.

В этом плане Германия и Франция, заявляющие о своей поддержке Украине, на самом деле оказывают на украинские власти всё большее давление. Здесь хотят знать, на что готовы нынешние украинские власти в продвижении мира на востоке Украины и что они на самом деле могут выполнить в свете протестов украинских националистов.

Русская линия

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В Германии хотят знать, на какие дальнейшие шаги готов пойти Киев в вопросе выполнения Минских соглашений
Накануне саммита «нормандской четвёрки» на Украину вылетел глава МИД Германии, который проведёт в Киеве «политические консультации»...

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