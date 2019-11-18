В компании вновь указали, что готовы заключить новый контракт с Украиной только при условии урегулирования всех судебных споров…

Российский «Газпром» направил украинскому «Нафтогазу» официальное предложение о продлении транзитного контракта. В компании уточнили, что готовы заключить новый договор на год с учётом прогнозного спроса в Евросоюзе, сообщает РИА Новости.

При этом обязательными условиями для заключения договора названы:

— отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;

— отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции»;

— отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Кроме того, российская сторона ждёт решения Киева относительно прямых закупок с 2020 года.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.

Москва жёстко стоит на своём и отказывается говорить о каком-либо контракте, пока украинские власти не прекратят подавать иски против «Газпрома». Представители Украины также не хотят идти на условия России. Ситуация заходит в тупик, и кто из неё выйдет победителем, неизвестно. Одно ясно — в случае остановки транзита через Украину в трудную ситуацию попадёт все — и Россия, и Украина и ЕС.

Русская линия