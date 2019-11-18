15 ноября 2019 года на главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» был установлен центральный купол весом около 80 тонн, сообщает Победа.Ru.

Всего главный храм ВС РФ украсят шесть куполов. «Четыре одинаковых купола будут установлены на так называемые четверики, три из них уже заняли свои места. Еще один установят на звонницу», — сообщили в Минобороны РФ.

В мероприятии принял участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан, совершивший чин освящения купола перед тем, как он был поднят на храм.

Главный храм ВС РФ возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства так или иначе связаны с этим событием. Например, высота звонницы 75 метров, а малого купола 14,18 метра, протяженность галереи «Дорога памяти», строительство которой уже ведется, составит 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, составляет 19,45 метра.

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